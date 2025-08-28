Tristeza enorme en el fútbol argentino: murió un jugador de 15 años

Luto en el fútbol argentino por la muerte de un futbolista de 15 años.

El fútbol argentino está de luto porque murió un jugador de 15 años de Atlético Tucumán. Mateo Briseño, de las divisiones inferiores del "Decano", había pasado por la escuelita de dicha entidad y permanecía en las categorías menores, donde se desempeñaba como lateral izquierdo. El juvenil atravesaba una dura enfermedad, que le habían diagnosticado unos meses antes. Según informaron diferentes medios de comunicación de la provincia, el velatorio de Mateo se realizó este jueves 28 de agosto desde las 8 en la Sala Serra, ubicada en 24 de Septiembre 1447 en la ciudad de Concepción.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la institución norteña lamentó la noticia y desató una conmoción absoluta en el deporte más popular a nivel nacional: “El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de nuestra división juveniles, categoría 2009, integrante del bloque azul (el equipo que milita en la Liga local)". "Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y entrenadores en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. Siempre en la memoria Decana”, completaron.

Incluso San Martín de Tucumán, archirrival de Atlético Tucumán, publicó un mensaje en el que manifestó su pesar por la muerte del juvenil: “Desde el Club A. San Martín lamentamos profundamente el fallecimiento de Mateo Briseño, juvenil de Atlético Tucumán. Enviamos nuestro más sentido pésame a la institución y a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

En la misma línea se pronunciaron Concepción Fútbol Club y PUCAT (Periodistas Unidos Club Atlético Tucumán). El primero de ellos hizo una especial mención a Damián Briseño, exjugador de la institución y tío del joven fallecido: "El Concepción Fútbol Club lamenta el fallecimiento de Mateo Briseño, sobrino de un ex jugador Cuervo, Damián Briseño. Enviamos nuestras condolencias a sus padres, familiares y amigos. QEPD".

En tanto, el segundo expresó en su perfil formal de X (ex Twitter): “Dolor. PUCAT y la Subcomisión de fútbol de nuestro club, participa con mucho dolor, irreparable pérdida de nuestro jugador Mateo Briseño y acompañamos a su familia en este duro momento. Dios reciba a Mateo en la Santa Gloria. ¡QEPD!”.