Estudiantes eliminó a Gimnasia y será el rival de Racing en la final del Clausura 2025

Gimnasia y Estudiantes dejaron todo en el clásico de La Plata.

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes se enfrentaron en un clásico de La Plata único para la historia del fútbol argentino, ya que se jugaban nada menos que el pase a la final del Torneo Clausura 2025. Después de un primer tiempo equilibrado y con pocas situaciones de gol en general, un mal cálculo de Renzo Giampaoli a los 17 minutos del complemento dejó a Edwuin Cetré solo sobre el sector izquierdo. El extremo colombiano desbordó hasta el fondo y tiró un centro preciso para que Thiago Palacios apenas la empujara debajo del arco y anotara el 1-0.

Luego, al equipo de Fernando Zaniratto no se le cayeron ideas para tratar de igualar el encuentro y el elenco de Eduardo Domínguez se mostró muy sólido en la faz defensiva. De esa forma, fue corriendo el tiempo y simplemente el "León" aguantó el triunfo por la mínima para enfrentar al Racing de Gustavo Costas en la gran final del torneo.

Así fueron las formaciones de Gimnasia y Estudiantes de La Plata

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

¿Cuándo es la final de Racing vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025? Hora, TV en vivo y streaming online

La "Academia" y el "Pincharrata" irán por un nuevo título el sábado 13 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con los árbitros a definir todavía por la organización del torneo. Si empatan, habrá una prórroga de 30 minutos, con dos tiempos de 15 cada uno. En el caso de persistir la igualdad, habrá definición por penales.

La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (Pack Fútbol), mientras que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

Estudiantes, el karma del Racing de Costas

Desde que el ídolo de 62 años regresó a Avellaneda como entrenador a inicios del 2024, hubo cuatro partidos oficiales: fueron tres victorias de los de Domínguez y un empate. Mientras que en La Plata hubo un 0-0 y un 2-0 a favor del local, en el "Cilindro" fueron dos triunfos para la visita: 5-4 en diciembre del año pasado y 1-0 en esta temporada.

El historial entre Racing y Estudiantes de La Plata

Sobre un total de 196 partidos oficiales entre el amateurismo y el profesionalismo, están empatados: Racing y Estudiantes ganaron 73 encuentros cada uno, en tanto que empataron en las 50 oportunidades restantes.