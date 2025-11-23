Verano 2026: Buenos Aires anuncia beneficios para impulsar el turismo en la Costa Atlántica

De cara al comienzo de la temporada de verano, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una decisión clave para apuntalar al turismo en la Costa Atlántica durante el verano del próximo año. Se trata de un programa impulsado junto al Banco Provincia destinado a dinamizar el consumo local y acompañar a turistas, trabajadores y municipios cuya actividad depende en gran medida del sector turístico.

La información, confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, detalla que se busca busca promover el movimiento turístico y respaldar a la economía regional a través de beneficios en rubros como hotelería, transporte, balnearios, automotores, entretenimiento y otros servicios vinculados a la actividad veraniega.

Durante diciembre, enero y febrero, el Banco Provincia pondrá en marcha una serie de promociones y facilidades de pago para fomentar la llegada de visitantes y facilitar el acceso a distintos servicios en los principales destinos bonaerenses. En el marco de una economía en crisis, a nivel nacional, el Gobierno bonaerense, dirigido por el gobernador Axel Kicillof, implementa distintas facilidades para vacacionar en todo el territorio de la provincia.

De qué trata la nueva propuesta para vacacionar

El paquete incluye tanto cuotas sin interés con tarjetas de crédito, como préstamos personales y la ampliación de los descuentos de Cuenta DNI. Según informaron fuentes de la provincia, entre las herramientas más destacadas se encuentra la nueva línea de créditos “Tu préstamo acá: Especial Verano”, diseñada para financiar productos y servicios turísticos y recreativos.

El crédito permite financiar hasta $2.000.000 en 3, 6, 9 o 12 cuotas, con una tasa inicial del 56 por ciento. La gestión es completamente digital y ofrece condiciones especiales para quienes perciben sus haberes a través del Banco Provincia, una entidad que tiene además otras promociones con su utilización.

Una característica diferencial de esta línea es que la operatoria se realiza directamente entre el cliente y el comercio. El establecimiento genera una oferta personalizada que el turista puede aceptar desde Cuenta DNI o Home Banking, y el comercio recibe el dinero al día siguiente.

Por ejemplo, un visitante que acuerde alquilar una carpa por 15 días en un balneario recibirá una propuesta de financiamiento adaptada a su perfil crediticio, con el monto y plazo correspondiente, y tendrá hasta el final del día para aceptarla.

Con estas medidas, el Gobierno bonaerense busca asegurar una temporada veraniega activa, fortalecer la economía de los destinos turísticos y brindar herramientas de financiamiento accesibles para miles de turistas que eligen la Costa Atlántica cada año.