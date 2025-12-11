Una inédita medida en los locales en la Avenida Avellaneda de Flores busca competir con shoppings de cara a las ventas de Navidad y Año Nuevo.

En un giro poco habitual para la popular Avenida Avellaneda, ubicada en el barrio porteño de Flores, varios comercios de indumentaria están considerando extender su horario de atención hasta la medianoche en las noches clave previas a la Navidad. Esta movida busca captar a los compradores de último momento y competir directamente con los horarios nocturnos que ofrecen los grandes centros comerciales.

La iniciativa, que todavía no fue oficializada, despertó gran expectativa entre vendedores mayoristas y minoristas del área, quienes ven en esta estrategia una oportunidad para maximizar sus ventas. Tradicionalmente, este polo comercial se caracteriza por su actividad mayorista matutina y un horario más acotado, pero ahora intentan posicionarse como una alternativa nocturna atractiva para quienes salen del trabajo y buscan hacer sus compras navideñas.

La propuesta es mantener las persianas levantadas hasta las 23:00 o 00:00 horas durante las jornadas de mayor movimiento, especialmente en los días cercanos al 24 de diciembre. De este modo, pretenden interceptar a ese público que habitualmente realiza sus compras luego de su jornada laboral o tras cobrar el aguinaldo, un segmento que suele privilegiar los shoppings por sus horarios extendidos.

Algunos comerciantes del barrio comentaron en grupos cerrados que la apertura nocturna se focalizaría en las noches con mayor demanda previa a la Nochebuena, aunque reconocen que el desafío logístico y de seguridad es considerable. La coordinación necesaria para llevar adelante esta extensión horaria en el polo textil y de indumentaria más grande de la Ciudad representa un esfuerzo importante, pero la posibilidad de captar un volumen de ventas significativo impulsa esta inédita decisión.

Este cambio podría modificar la dinámica comercial de la zona y atraer a un público que tradicionalmente se vuelca a los centros comerciales durante las fiestas. La expectativa ahora está puesta en la confirmación oficial y en cómo reaccionarán los consumidores ante esta propuesta que busca transformar la costumbre de comprar en Avellaneda.

El outlet en el centro porteño con ropa importada: precios desde $12.000

En pleno corazón de Buenos Aires, sobre la calle Sarmiento casi esquina Callao, abrió un nuevo outlet que promete revolucionar el mercado de la indumentaria con ropa importada a precios muy bajos. Se trata de un local de la plataforma Hoy Online, que ya tenía presencia en Flores y ahora desembarcó en el centro porteño con la consigna "Ropa importada y nacional".

Los carteles dentro del local llaman la atención de inmediato: remeras importadas desde $12.000 y jeans desde $30.000. La propuesta incluye talles para todos los cuerpos y la venta se realiza de lunes a sábados entre las 11 y las 20. En sus redes sociales, la marca destaca "precios bajos y ropa buena", una combinación que ya se viralizó entre los usuarios curiosos.