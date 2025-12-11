Las 5 comidas para seguir la dieta keto para comer en Navidad y Año Nuevo

Una gran opción es salmón a la plancha o al horno con brócoli salteado

La dieta keto, caracterizada por restringir los carbohidratos, parece incompatible con los platos que se suelen comer en Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, existen cinco platos que aportan grasa y proteína moderada que podés preparar para continuar con tu plan de comida saludable.

Las 5 comidas para seguir la dieta keto en Navidad y Año Nuevo

Para seguir el plan de dieta keto se debe consumir comida alta en grasa, moderada en proteína y muy baja en carbohidratos. Esta dieta se le llama así porque al tener tan poco carbohidrato disponible, el cuerpo deja de preferir la glucosa y elige las grasas como combustible.

Para estas fiestas, la clave está en preparar comidas ricas en proteínas y que aporten grasas saludables y, además, evitar comer carbohidratos ocultos en ciertos productos. Algunas opciones pueden ser:

Lomo o bondiola al horno con salsa de hierbas: carne al horno con manteca, romero, tomillo y ajo. Es cero carbohidratos y queda súper navideño.

Salmón a la plancha o al horno: podés hacerlo con limón, manteca y eneldo. Acompañalo con una guarnición de espárragos o brócoli salteado.

Tabla keto (fiambres + quesos + frutos secos): una gran opción de entrada, ya que puede contener jamón crudo, salame, quesos duros, aceitunas, almendras, nueces y pepinos encurtidos. Fácil, festivo y copadísima para las fiestas.

Ensalada de hojas verdes con palta y nueces: podés combinar la lechuga, rúcula, palta, nueces y el queso azul o parmesano. Condimenta con aceite de oliva y limón.

Muslitos o alitas de pollo al horno: con manteca y especias, pueden estar marinados en paprika, ajo, cebolla en polvo y un toque de limón. Casi sin carbohidratos.

Entre las opciones más ricas y fáciles para seguir la dieta keto se encuentra el pollo, que puede estar saborizado

Clave para no romper con la dieta keto en esta Navidad y Año Nuevo

La clave durante Navidad y Año Nuevo es tener cuidado con los alimentos que parecen de alto contenido de grasa, pero que tienen carbohidratos ocultos y que no son compatibles con la dieta keto. Por ejemplo, el pollo o pavo son excelentes para seguir la dieta, pero si se los llega a bañar en salsa podría sacarte de la cetosis si esta lleva harina.

En el mismo sentido, hay que tener cuidado con las ensaladas que podrían estar preparadas con ingredientes que no sean keto, por ejemplo, las cauchas que en realidad contienen 19 gramos de hidratos de carbono. También hay que estar alejado de los cereales, las verduras con almidón (como los boniatos), ciertos productos lácteos, las legumbres y las bebidas dulces y los cócteles.

Una gran opción es salmón a la plancha o al horno con brócoli salteado

Si no sos el anfitrión o la anfitriona de la cena, un gran consejo puede ser llevar tu propia opción de comida. Así, ayudas a quién organiza la cena y podés seguir tu dieta keto sin problemas, ni preocupaciones.