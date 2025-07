Receta keto sin harina y sin azúcar: cookies de chocolate, deliciosas, fáciles y saludables.

Existe una receta galletitas tipo cookies aptas keto, sin TACC libre de gluten y sin azúcar, que además de ser muy fácil de preparar, es una alternativa saludable y deliciosa. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien no querés consumir harina de trigo refinada, azúcar y productos ultra procesados, esta receta es perfecta. Lleva pocos ingredientes, que además, se consiguen fácilmente en cualquier dietética. Además de quedar muy ricas, son amables con el intestino, ya que no inflaman ni producen molestias gastrointestinales.

Al día de hoy, cada vez más nutricionistas y usuarios de las redes sociales comparten recetas keto, saludables, libres de gluten y de azúcares refinadas. Aunque no lo creas, estos dos ingredientes son muy fáciles de reemplazar. Para esta receta en particular, se reemplaza la harina de trigo por harina de almendras, que no tiene gluten, ya que son almendras trituradas, y el azúcar por el stevia, el endulzante más saludable para la salud intestinal. La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @figura.saludable, quien aseguró que quedan "riquísimas, suaves, esponjosas y con mucho sabor".

Receta de cookies keto sin harina y sin azúcar

Ingredientes

1 huevo

25 gr de stevia en polvo (si tenés líquido, aprox 7 cucharadas soperas)

Extracto de vainilla a gusto

1/4 taza de aceite

1/2 cucharadita de bicarbonato

1 taza y media de harina de almendras

Chocolate amargo al gusto sin azúcar (preferentemente, que se cacao mínimo al 70% endulzado con stevia)

Preparación

En un bol, verter el huevo, el endulzante stevia, el extracto de vainilla y el bicarbonato de sodio. Sumar el aceite y batir muy bien. Agregar la harina de almendras, los pedazos de chocolate amargo triturados en pedacitos y seguir revolviendo. Formar pelotitas y aplanarlas. Acomodarlas en una fuente apta horno con papel manteca o apenas enmantecada. Llevar al horno a 180°C. ¡Listo!

