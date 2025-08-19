Una reconocida marca de ropa se declara en quiebra y baja la persiana de 400 locales.

La reconocida cadena italiana de ropa Benetton anunció que cerrará 400 sucursales en todo el mundo luego de declararse en quiebra. La empresa, con más de medio siglo de trayectoria en la industria de la moda, atraviesa una de las crisis económicas más profundas de su historia, con pérdidas acumuladas que superarían los 1.600 millones de euros en los últimos años.

La drástica medida forma parte de un plan de reestructuración global que busca salvar la marca y garantizar su supervivencia en un mercado cada vez más competitivo. Según confirmaron directivos de la compañía, además del cierre de locales, también se revisarán contratos con proveedores, se reducirán costos operativos y se intentará optimizar recursos para recuperar parte de la competitividad perdida.

Las razones detrás de la caída de Benetton

El derrumbe de Benetton no se explica por una sola causa, sino por un conjunto de factores que se fueron acumulando con el tiempo. La marca perdió terreno frente a gigantes como Zara, H&M y Uniqlo, que lograron adaptarse con rapidez a las nuevas dinámicas del mercado, mientras que Benetton quedó rezagada en innovación, velocidad de producción y sobre todo en comercio electrónico, un canal que hoy concentra gran parte de las ventas en moda. A esto se sumaron las deudas financieras y el fuerte impacto de la pandemia, que redujo las operaciones y desplomó las ventas a nivel global.

Benetton confirmó que cerrará un total de 400 locales a nivel global.

El origen de la compañía se remonta a los años 50 en el norte de Italia, cuando Luciano Benetton, junto a su hermana Giuliana y luego sus hermanos Gilberto y Carlo, comenzaron a confeccionar prendas con colores vibrantes que rompían la monocromía de la posguerra. Aquellos primeros jerséis dieron vida a una de las marcas más emblemáticas del siglo XX, reconocida tanto por sus diseños como por sus campañas publicitarias cargadas de mensajes sociales.

Hoy, sin embargo, el panorama es otro. El cierre de más de 400 tiendas no significa el final de la marca, pero sí marca el inicio de una etapa difícil de reestructuración y supervivencia, en la que Benetton intentará recuperar el terreno perdido y volver a posicionarse en la escena global de la moda.