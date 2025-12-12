Inflación en el NEA: el INDEC reveló los rubros que más aumentaron durante el mes de noviembre

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025, en la que se reveló que la región del Noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación del 2,4%, por encima del 2,5% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Restaurantes y hoteles (3,3%), Transporte (3,2%), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%).. Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NEA fueron los de Prendas de vestir y calzado (0,4%), Educación (0,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,9%).

Con respecto al acumulado en la región desde noviembre de 2024, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Educación (73%), y Restaurantes y hoteles (44,1%), y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (34,9%). Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (12,2%), Prendas de vestir y calzado (15,54%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (20,4%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados con los aumentos fueron Frutas (10,1%), y Carnes y derivados (4,9%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Leche, productos lácteos y huevos (0,5%), Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (1,1%).

La inflación nacional

El índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,5% en noviembre, y acumuló en el año una variación de 27,9%, según el INDEC. La aceleración mensual, comparada con bajos niveles del 2024, arrojó la primera alza interanual del 2025, con el 31,4%).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Las principales consultoras y bancos, encuestados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes entre 2,3% y 2,5%.

Las consultoras también se acercaban a ese dato. Concretamente, para éstas, la suba de precios de noviembre fue del 2,3% para LCG, 2,3% para Analytica, 2,3% para FIEL, 2,4% para Sarandí y 2,5% para EcoGo, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas consultoras.