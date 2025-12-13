Estuvo en el último Gran Hermano, invirtió lo que ganó, perdió todo y hoy trabaja como delivery

Ex participante de Gran Hermano está en la quiebra.

La historia de Katia “La Tana” Fenocchio, una de las participantes de Gran Hermano 2025, expone el lado menos glamoroso del reality más visto del país. A sus 31 años, y lejos de la exposición televisiva, la joven volvió a subirse a su moto para repartir pedidos y poder sostener su economía diaria.

Oriunda de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza, Katia es madre soltera de una adolescente y, antes de ingresar a la casa, se desempeñaba como tatuadora, peluquera y repartidora de delivery. Tras su paso por el programa, apostó a cambiar su realidad económica con el dinero que ganó en el certamen, pero los resultados no fueron los esperados.

¿Cómo fue que la ex Gran Hermano perdió todos sus ahorros?

Según contó la exconcursante, decidió invertir en un showroom de ropa online y en la compra de equipos para hacer streaming, con la intención de aprovechar la visibilidad que le había dado el reality. Sin embargo, ninguno de los proyectos logró despegar. “Pensé que me iba a ir mejor, pero esta edición no dejó plata para nadie”, reconoció, visiblemente desilusionada.

En medio de la crisis económica y la falta de oportunidades laborales sostenidas tras el programa, Katia se vio obligada a volver al trabajo que ya conocía. “Tuve que salir de nuevo a repartir en moto para sobrevivir”, explicó, dejando en claro que la fama televisiva fue efímera y no se tradujo en estabilidad.

Los problemas que tiene con su hija

A las dificultades económicas se suman problemas personales. La exhermanita reveló que mantiene una deuda con una aplicación de reparto a raíz de un pedido fallido y que continúa luchando por la cuota alimentaria de su hija, sin obtener respuestas favorables por la vía legal.

La Tana vive un duro momento económico.

El testimonio de Katia Fenocchio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que atraviesan muchos ex participantes de realities: la exposición no siempre garantiza un futuro económico asegurado. Lejos de los flashes y las cámaras, “La Tana” enfrenta el día a día como cualquier otra trabajadora, con la esperanza de poder recomponer su situación y salir adelante.