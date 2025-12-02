La hija de Ricardo Fort está saliendo con una figura de Gran Hermano

Marta For anunció su romance con un exparticipante de Gran Hermano.

Marta Fort quedó en el centro de las versiones sobre un posible romance con Alan Simone, exparticipante de Gran Hermano, luego de que en Infama mencionaran que la modelo estaría saliendo con un exconcursante del reality. Las especulaciones crecieron rápidamente y la hija de Ricardo Fort decidió salir a aclarar la situación ante la exposición que tomó el tema.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro reveló al aire que un exintegrante de Gran Hermano habría tenido una cita con “una chocolatera y millonaria”. La referencia apuntó de inmediato a Marta Fort, y la historia tomó impulso cuando, en un vivo de Instagram junto a Cata Gorostidi, Alan Simone comentó: “Fuimos a comer a Costanera, es una amiga”. La excompañera del reality reforzó el guiño con comillas sarcásticas y frases como “Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates”.

Aun así, Simone intentó minimizar la situación en medio de los comentarios de los seguidores, pero dejó una frase que terminó alimentando los rumores: “Es mi futura señora”, dijo sin mencionar nombres. El comentario fue suficiente para que usuarios y espectadores lo vincularan directamente con la heredera del imperio chocolatero.

Qué dijo Marta Fort sobre su presunto romance con Alan Simone

“Salimos, pero salida como amigos. Salimos un par de veces, pero no pasa nada. Siempre salgo con amigos”, expresó la modelo al ser consultada por los rumores. Al momento, ni ella ni Alan volvieron a hablar sobre esta incipiente amistad ni sobre la posibilidad de ser pareja a futuro como muchos señalaron tras haber tenido algunos encuentros. Vale destacar que la hija de Ricardo Fort mantiene un perfil bajo y se sabe poco de su intimidad.