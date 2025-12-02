El Turco Asís se pudrió y dijo por qué Argentina se volvió "un país estúpido": "La gente quiere..."

El Turco Asís prendió el ventilador y dijo por qué Argentina es un país "estúpido".

El Turco Asís rompió el silencio luego de algunos días y explicó por qué, para él. Argentina se volvió "un país estúpido". En diálogo con Modelo para armar, el analista político no tuvo pelos en la lengua y opinó acerca de lo que ve en la sociedad del país presidido por Javier Milei.

"Nosotros que cantamos siempre 'Patria sí, Colonia no', nos equivocamos. La gente quiere ser colonia. Tal vez se premia la actitud colonial, porque lo que tenés que hacer es cantar 'Colonia sí, Patria no'. Explicar que el acuerdo que todavía no llevó adelante con Donald Trump, Scott Bessent, generó todas las internas que generó en Argentina, te habla de un país francamente estúpido", sentenció El Turco Asís.