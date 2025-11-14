El Turco Asís dijo cuál fue la "genialidad" por la que Milei ganó las elecciones

Atención al análisis del Turco Asís: por este motivo, Milei ganó las elecciones.

El Turco Asís analizó el contexto político actual y, en diálogo con Cenital, explicó cuál fue la "genialidad" por la que el Presidente ganó las elecciones del año 2023. El análisis político del Turco Asís.

“La construcción política de Milei fue ejemplar y tendría que ser estudiada en las universidades. Es el primer presidente en décadas que gobierna con la provincia de Buenos Aires en contra, no saluda a su vicepresidente, deja colgado al jefe de Gobierno de CABA, dice lo que dice de los medios y los ensobrados y mandriles, masacra a todo el mundo. Tiene suerte y tiene carisma”, aseguró Asís.

Por otro lado, El Turco Asís agregó: "Hay que ser un fenómeno y un buen constructor político cuando sos una invención del peronismo. Fuiste financiado por el peronismo. En cuanto sale la doctora en C5N y dice ‘esta va a ser una elección de tres tercios’, ya el PRO estaba cocinado, porque se preparaba para tomar el poder de vuelta, pero no tenía nada para decir”.

Según Asís, Milei aprendió de los "grandes conductores" del peronismo

“La genialidad de este muchacho fue una vez que dejan afuera a Patricia Bullrich, al día siguiente, va a Acassuso y arregla con el ángel exterminador, al que masacra con elogios. Lo saca de la cancha, lo diluye con reconocimientos morales. Esa abducción hoy es un problema”, argumentó Jorge Asís, encontrando así lo que para él fue la clave por la que Milei ganó la elección presidencial.

A su vez, el analista político agregó: “En materia de conducción, uno siempre tiene que tener dos espacios para que confronten, y ahí ver dónde ubicarse. Eso hicieron los grandes conductores del peronismo y esa lección Milei la aprendió muy bien, aunque responde a su propio fenómeno”.