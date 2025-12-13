Mi Última Solución cierra el año con un show íntimo y explosivo en Uniclub

Buenos Aires se prepara para una descarga de alta energía. Mi Última Solución (MUS), una de las agrupaciones más representativas de la escena post-hardcore argentina, anunció su último show del año, prometiendo una cita única para reencontrarse con su público.

Fundada en 2011, MUS surgió de la necesidad de establecer una propuesta en español que fusionara con audacia géneros como el metal, el hardcore, el pop punk californiano y el easycore. Su marca distintiva reside en la combinación de riffs pesados con las potentes líneas guturales características del metalcore.

La trayectoria de la banda está marcada por hitos. En 2012 lanzaron su álbum debut, En Cada Caída, con colaboraciones destacadas y editado por Pinhead Records. Tras años de giras, en 2015 publicaron su segundo trabajo, Falsos Monumentos, ampliando su alcance nacional antes de un breve impasse. Su regreso en 2017 fue triunfal, con un show a sala llena en La Trastienda, éxito que repitieron con entradas agotadas en The Roxy Live y Salón Pueyrredón en 2018.

El 2024 fue un año clave con la presentación oficial de su más reciente álbum de estudio, Reflejos de uno mismo, ante un Teatro Vorterix colmado. El disco, producido por Manuel Rivarola y Javi Casas, consolidó el sonido de la banda.

El 2025 no fue menos activo: Mi Última Solución encabezó el festival Alcen la Voz, fue banda invitada de The Warning y, recientemente, lanzó su primer álbum en directo, En Vivo en el Teatro Vorterix.

Entradas para Mi Última Solución en Uniclub

El esperado encuentro de Mi Última Solución con su público será el sábado 21 de diciembre en Uniclub (Guardia Vieja 3360, CABA), en lo que se anticipa como una velada intensa e inolvidable. Todavía quedan entradas y las mismas pueden conseguirse a través de Alpogo, en el siguiente link.