La dura sanción de CONMEBOL a Racing por el recibimiento en Libertadores

Racing preparó una verdadera fiesta para el partido de vuelta de la semifinal

El recibimiento que se registró el pasado 29 de octubre ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda fue uno que estará guardado en la historia del fútbol argentino. Pero que a Racing le trae una gran cantidad de problemas en lo que respecta a sus futuras participaciones en torneos organizados por la CONMEBOL, debido a la fuerte sanción que acaba de ser confirmada.

El partido de ida había culminado con la victoria del conjunto de Brasil, y es por ello que los hinchas buscaron hacerse presente en la previa para dejarle a los jugadores un clima especial. Uno que no terminó generando ningún tipo de efecto en el marcador, ya que la Academia no pudo romper el cero. La consecuencias de semejante acto se verán reflejadas en lo social pero más que nada en lo económico.

“Dura sanción de CONMEBOL a Racing, tres partidos a puertas cerradas en condición de local más un cuarto cotejo con aforo reducido”, expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (Ex Twitter). Una sanción similar a la que River había sufrido por el recibimiento que montó para la serie de semifinal frente a Atlético Mineiro en la edición pasada de la Copa Libertadores.

Aunque no es lo único, debido a que el organismo le descontará a la Academia de los derechos de televisión un porcentaje enorme de sus ingresos. “Le aplica una multa cercana a los 200 mil dólares. Esto se debe a la reincidencia en pirotecnia y a un grave acto de racismo”, agregó. Lo particular es que las ganancias por participar de la Copa Sudamericana son menores y puede que el conjunto de Avellaneda reciba muy poco por su participación en la Fase de Grupos.

Por otro lado, se desprende una advertencia de que Racing podría llegar a ser sancionado de manera mucho más severa en caso de que vuelva a replicar un recibimiento de esta forma. Las multas en lo económico superarían la cifra del medio millón de dólares, además de una gran cantidad de partidos sin público y no se debe descartar la descalificación del certamen.

¿Sin chances de jugar la Copa Libertadores?

Si se repasa la tabla anual, Racing quedó ubicado en el sexto puesto y esto permite entender que tiene asegurado su lugar dentro de la próxima edición de la Copa Sudamericana. Un tremendo golpe para un equipo que tenía como objetivo en la temporada llegar a la final de la Copa Libertadores. No obstante, su futuro puede cambiar de gran manera bajó una sola condición.

Si la Academia vence a River y se va abriendo paso en el Torneo Clausura con el agregado de ser campeón, se va a meter en el máximo certamen organizado por la CONMEBOL. También hay otra alternativa y es que en la final se enfrente con Rosario Central. En este caso, la derrota le dará el cupo disponible porque el equipo dirigido por Ariel Holan ingresó por su lugar en la tabla anual.

Horario Racing Club y River Plate, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

