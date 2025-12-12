Filtraciones: el nuevo libro de Santiago O’Donnell que pone en jaque al poder

En tiempos de pos verdad el periodismo de filtraciones busca volver a equilibrar la balanza entre el acceso a la información y las noticias, y el poder y las fake news. “Filtraciones: Periodismo, política y servicios”, el nuevo libro de Santiago O’Donnell cuenta el detrás de escena de las filtraciones más importantes de los últimos años.

El prestigioso periodista detalla como ninguno las presiones de los distintos sectores de poder, ya sean gobiernos de países europeos, de los Estados Unidos y de Latinoamérica, como así también de los dueños de los medios de comunicación, y las empresas más grandes del mundo. A lo largo del libro, O’Donnell narra la vida de Julian Assange - el impulsor de las filtraciones más importantes del siglo XXI -, las condenas que recibió y, aún así, el resguardo que él y su equipo hicieron sobre las fuentes de información.

“Filtraciones” es sin lugar a dudas un libro de lectura obligatoria para un amplio público. A lo largo del escrito se conocerán detalles de los cables diplomáticos de“Wikeleaks”, los Panama Papers, y filtraciones en nuestro país, entre otros casos. La tesis del libro se centra en reivindicar el periodismo de filtraciones como un nuevo espacio de confianza y seriedad, en tiempos de fake news y pos verdades no chequeadas.

En ese sentido, el autor plantea a lo largo del libro que “filtrar” cable diplomáticos, documentos de gobiernos, mails, y demás archivos, “no son un acto de espionaje ni una violación del secreto, sino una forma legítima de democratizar la información”. Así, “Filtraciones” puede leerse como una novela de intriga global que reconstruye la historia del periodismo de filtraciones a través de sus hitos y protagonistas. Al mismo tiempo, analiza su impacto geopolítico, tecnológico y judicial.

Un libro de lectura obligatoria

Santiago O’Donnell dirige Filtraleaks.com —primer sitio dedicado exclusivamente a información sobre filtraciones—, y cumple tareas como editor jefe de la sección El Mundo de Página/12. Mantiene el blog santiagoodonnell.blogspot.com.ar y da clases de periodismo en la sede local de New York University —donde incluye un curso acerca de filtraciones y filtradores— y dirigió la Maestría de Periodismo de la Universidad de Buenos Aires.

Es autor de los exitosos ArgenLeaks. Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z; PolitiLeaks. Todo lo que la política argentina quiso esconder. Sus secretos en Wikileaks de la A a la Z y Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio, y coautor de ArgenPapers. Los secretos de la Argentina offshore en los Panama Papers y Derechos humanos®. La historia del CELS. De Mignone a Verbitsky. De Videla a Cristina, todos de Sudamericana.