Marco Antonio Caponi habló sobre la reforma laboral.

Siguen apareciendo voces del mundo artístico para opinar sobre la reforma laboral que el presidente Javier Milei enviará al Congreso y que, entre otros puntos, deja sin financiamiento al cine argentino. En este caso fue una figura de El Trece que no dudó en expresar su rechazo y apuntó con dureza contra la medida en una entrevista en Radio con Vos, en diálogo con Alejandro Bercovich.

¿Quién fue el actor que criticó la reforma laboral?

Se trata de Marco Antonio Caponi, quien calificó la iniciativa como una decisión carente de comprensión y sensibilidad hacia la cultura y la industria audiovisual. “Hay una pobreza absoluta de sensibilidad y entendimiento, es una burrada. Es tan simple como eso”, lanzó, visiblemente molesto por el impacto que tendría la reforma en el sector.

El actor sostuvo que el cine no solo es una expresión artística, sino también una herramienta de representación y construcción de identidad nacional. “Cómo no vas a querer financiar algo que le da sentido e identidad a la realidad. Nos representa en el mundo de verdad el cine, no a nosotros, a cualquiera que haga”, explicó, remarcando el rol estratégico que cumple la producción audiovisual argentina a nivel internacional.

En ese sentido, Caponi comparó la situación con otros países que protegen y promueven su industria cultural. “En Estados Unidos te ponen la bandera por algo”, señaló, aunque aclaró que su crítica va más allá de una cuestión simbólica. “No hablo solo de eso, hablo de algo más profundo, porque es una industria enorme”, agregó.

Caponi aseguró que se pierde una oportunidad de ganar dinero

El actor también hizo foco en las consecuencias económicas de este tipo de decisiones y recordó cómo la falta de políticas de incentivo ya generó un desplazamiento de producciones hacia países vecinos. “Nosotros le hicimos la industria a Uruguay, tuvimos que ir a grabar allá. Hay cuestiones estructurales que hacen que un productor se vaya a invertir allá y no acá”, sostuvo, señalando la pérdida de oportunidades laborales y de inversión para el país.

Finalmente, Caponi insistió en que eliminar el financiamiento al cine es un error grave incluso desde una lógica económica. “Es una burrada porque es una industria muy grande donde el retorno puede ser muy positivo”, concluyó, dejando en claro que, para él, la cultura no es un gasto sino una inversión con impacto directo en empleo, identidad y proyección internacional.