Al caer: Racing festeja por sus 9 millones de dólares "frescos" en el mercado de pases

Racing sonríe por 8 millones de dólares que están al caer, de cara al mercado de pases.

Racing está a punto de recaudar nueve millones de dólares en el inminente mercado de pases, por las posibles ventas de dos jugadores a los que ni siquiera utiliza el entrenador Gustavo Costas en la actualidad. Si bien sus pases pertenecen al club de Avellaneda, fueron cedidos a equipos del exterior para que sumaran el rodaje que no tuvieron en la "Academia" sobre el final del 2024.

Los protagonistas son nada menos que Baltasar Rodríguez y Johan Carbonero, quienes se encuentran a préstamo en Inter Miami de Estados Unidos e Internacional de Porto Alegre (Brasil) respectivamente. Los rendimientos positivos tanto del mediocampista ofensivo como del extremo conformaron a sus actuales instituciones, por lo que es muy probable que ejerzan las opciones de compra.

Racing, cerca de recaudar 9 millones de dólares por las ventas de Baltasar Rodríguez y Carbonero

Si bien a "Balta" le costó afianzarse al comienzo en la MLS (Major League Soccer), con el transcurrir del tiempo se fue consolidando en el cuadro de Lionel Messi, dirigido por Javier Mascherano. Hoy es titular y lo hace de buena manera. La obligación de compra que había por su ficha quedó sin efecto porque no se cumplió -ni llegará a cumplirse- el objetivo de disputar el 66% de los partidos desde su llegada a ese club, pero se mantiene vigente la opción de compra por el mismo monto: 5 millones de dólares por el 80% del pase.

Rodríguez tiene contrato con la "Academia" hasta diciembre del 2027 y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, aunque en esta ocasión podría ser vendido por un monto mucho menor a "Las Garzas". La intención del elenco rosa es retener al volante de 22 años y en las próximas semanas habrá novedades oficiales al respecto.

Baltasar Rodríguez podría ser comprado por el Inter Miami de Lionel Messi.

Por el lado del extremo "cafetero" de 26 años, el nivel positivo demostrado en el cuadro gaúcho lo llevó a la Selección de Colombia de nuevo. Con desequilibrio en tres cuartos de cancha y goles en sus últimos compromisos, todo indica que Inter hará uso de la opción de compra de cuatro millones de dólares por el 100% de la ficha, luego del préstamo de 350.000 dólares por una temporada. A principios de noviembre del 2025, Racing demandó al "Colorado" ante la FIFA porque pagó sólo una de las tres cuotas correspondientes por su cesión, aunque seguirán las conversaciones al respecto.

Los números de Carbonero en Inter de Porto Alegre

34 partidos oficiales.

7 goles.

2 asistencias.

1 título conseguido.

Las estadísticas de Baltasar en Inter Miami