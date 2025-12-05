¿Tener entrada para el Mundial 2026 garantiza que me den una visa estadounidense? Qué dicen en la FIFA

Copa Mundial de Fútbol 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Conforme se acerca la Copa Mundial de Fútbol 2026 (que inicia en junio de 2026), la primera edición con 48 selecciones y sedes en Estados Unidos, México y Canadá, una pregunta circula con fuerza entre los fanáticos: ¿alcanzará con tener un ticket para asistir a un partido en Estados Unidos para asegurar la visa e ingresar al país? La respuesta oficial: no.

Sin embargo, en noviembre de 2025, FIFA y el Departamento de Estado de Estados Unidos presentaron el sistema FIFA Priority Appointment Scheduling System (FIFA PASS). Este mecanismo permitirá a quienes compren entradas para partidos en ciudades estadounidenses acceder a citas prioritarias para entrevistas de visa.

¿Cómo funciona el FIFA PASS?

Según explican las autoridades de FIFA y del Gobierno de Estados Unidos, la prioridad consiste únicamente en adelantar la fecha de la entrevista consular. No implica una aprobación automática ni una exención de los requisitos habituales.

La FIFA es clara en su sitio web: “Tener un boleto para la Copa Mundial 26 no garantiza la emisión de una visa o la admisión a Canadá, México o Estados Unidos”. Además, remarcan que no hace falta tener un ticket para solicitar la visa, y quien lo obtenga no está seguro de conseguir una entrada.

El sistema de prioridad tiene sentido ante la enorme demanda que se espera: millones de aficionados de todo el mundo intentarán conseguir visa para ingresar a Estados Unidos con destino a los partidos. De hecho, el anuncio oficial estima que se pondrán a disposición más de seis millones de boletos para el torneo.

Gobierno de Estados Unidos y FIFA acuerdan crear el FIFA PASS.

Pero, tal como advierten las autoridades, cada solicitante será sometido al mismo proceso de verificación consular que cualquier otro turista: formulario DS-160, pago de tasas, entrevista, revisión de historial, intención de regresar, etcétera. Tener un ticket solo facilita un turno más temprano; no cambia ni acelera ese proceso de fondo.

Para quienes vienen de países como Argentina, o cualquier nación que no forme parte del Programa de Exención de Visado (VWP), esto implica que la compra de entradas no es una “garantía migratoria”. El riesgo de que la visa sea negada persiste, así como los trámites habituales de solicitud.

Para los aspirantes de países que requieren visa para ingresar a Estados Unidos, que sueñan con estar en el Mundial 2026, la conclusión es clara: conviene tramitar cuanto antes la visa, reunir la documentación necesaria, y ver la entrada como lo que realmente es: un pase a una entrevista, no un pase de entrada a Norteamérica.