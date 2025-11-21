Formosa firmó convenios clave para potenciar su oferta turística y mejorar la experiencia de los visitantes

Con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas para fortalecer la actividad turística y promover un marco regulatorio claro y ordenado para las agencias de viajes que operan en la provincia, el gobierno de Formosa firmó un convenio con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

El convenio firmado a través del Ministerio de Turismo recomienda la inscripción voluntaria en el Registro Nacional de Agentes de Viajes, gestionado por la FAEVYT, para contribuir a la calidad de los servicios y brindar mayor seguridad y confianza a los usuarios. Además, el Ministerio impulsará mecanismos de verificación y coordinación que aseguren la correcta utilización de inscripciones, documentación y logotipos vinculados al registro.

Además, el acuerdo de cooperación resalta y acuerda acciones de promoción y capacitación dirigidas a los actores del sector turístico, con el fin de fomentar un turismo responsable, sostenible y alineado con los estándares nacionales e internacionales. Estas iniciativas buscan fortalecer las competencias del sector, mejorar la calidad de los servicios y consolidar buenas prácticas en toda la provincia.

Este convenio representa un paso significativo para continuar consolidando un desarrollo turístico seguro, transparente y de calidad en todo el territorio formoseño, se subrayó desde la cartera turística provincial.

Formosa definió a sus representantes para el PreCosquín

Con una gran convocatoria y más de 200 artistas en escena, se realizó una nueva edición del certamen Pre Cosquín en las instalaciones del club Sol de América, allí quedaron los ganadores de los siete de los doce rubros que representarán a Formosa en uno de los certámenes más exigentes del país.

Cabe recordar, que la Capital formoseña fue sede por cuarto año consecutivo de este importante certamen que identifica y proyecta a nuevos talentos hacia el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los más emblemáticos de la música argentina. La organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Formosa.

Los ganadores y seleccionados fueron los siguientes

La delegación formoseña estará representada en el Cosquín con varios talentos destacados en distintas categorías. Estará como solista vocal Aldana Barboza y Claudio González, ambos de la provincia de Chaco. Asimismo, como dúo vocal también estarán Rocío Ledesma y Germán Arriaza.

Como solista de malambo masculino estará Santiago Colman, de Formosa, y como solista de malambo femenino la formoseña Lara Roglan. En el rubro pareja de baile tradicional estará Aquino y Arce. Finalmente, como pareja de baile estilizado estarán Fernández y Bais, de Santa Fe.