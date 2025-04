Una mujer murió tras dar a luz en el Hospital Iturraspe y la familia denuncia mala praxis: "No te cuidaron"

La muerte de Roxana Gómez, una mujer de 35 años que dio a luz a su hijo Máximo a comienzos de abril en el Hospital Iturraspe, conmocionó a la provincia de Santa Fe. Según se conoció en las últimas horas, la víctima falleció días después de recibir el alta médica y su familia denuncia mala praxis, además de la entrega de un certificado de defunción incompleto y sin firmar por las autoridades del establecimiento.

En un comunicado difundido en redes sociales, los familiares expresaron: “Tu muerte no fue natural, fue causada por la negligencia del Hospital Iturraspe. No te cuidaron, no te escucharon, no te hicieron los estudios que necesitabas. ¡Te abandonaron! Y lo peor: ‘suponían’ que todo estaba bien. ¿Desde cuándo un médico trabaja con suposiciones? ¿Desde cuándo se juega con la vida de una persona así?”.

Todo comenzó el 7 de este mes, cuando la mujer ingresó al centro de salud para tener a su bebé. Tras un trabajo de parto, que se extendió por 10 horas, Roxana dio a luz a las 22:40. Según su cuñada, Cecilia Aranda, el sangrado posterior fue considerado "normal" por los médicos, aunque ella misma aseguraba sentirse mal. Al día siguiente, Roxana regresó al hospital debido a un fuerte sangrado y dolores. Luego de permanecer varias horas en la guardia, la mandaron de nuevo a su casa con calmantes.

El 12 de abril, la situación empeoró y la mujer volvió al centro médico a primera hora. Allí fue atendida rápidamente y se le administró un inyectable, pero pocas horas después, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según los informes, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio, aunque luego se determinó que se trató de una coagulopatía, producto de la excesiva fuerza realizada durante el parto, lo que provocó la ruptura de varios vasos sanguíneos. Los familiares aseguraron que el director del hospital, Francisco Sánchez Guerra, no se acercó a hablar con ellos en ningún momento, y que solo el jefe del área de Ginecología dialogó con los familiares tras el brutal desenlace.

Familiares marcharán este viernes al Hospital Iturraspe

Familia y amigos de Roxana reclaman justicia y exigen que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. “Queremos una explicación de lo que sucedió. Nadie del hospital se contactó con nosotros”, afirmó Claudio Aranda, cuñado de la víctima. Además, confirmó que radicaron una denuncia en la Subcomisaría N°17 por presunta mala praxis.

Claudio explicó que Roxana tuvo un parto natural y permaneció internada hasta el jueves 10, cuando fue dada de alta. Sin embargo, el viernes por la tarde regresó al hospital por dolores intensos y sangrado. “A mi hermano le dijeron que eran síntomas normales de post parto, consecuencia de la separación de los huesos de la pelvis”, relató el hombre en diálogo con UNO Santa Fe.

En la denuncia, Matías, el esposo de Roxana, señaló que se reunió con autoridades del hospital y que le informaron que su pareja padecía una coagulopatía. No obstante, la familia insiste en que no recibió la atención necesaria y que hubo negligencia médica.

Este viernes, familiares y amigos realizarán una marcha frente al hospital para exigir una explicación y alertar sobre otros casos de mala praxis ocurridos en el centro de salud. "No es solo por Roxana, es por todos los que pasaron por lo mismo. Queremos que esto no se repita", afirmaron los convocantes. Por su parte, el bebé, que nació sano y pesó casi cuatro kilos, se encuentra bien y se alimenta con leche maternizada.