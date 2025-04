En medio de la crisis salarial, Pullaro convocó a docentes y estatales para negociar paritarias: "Basta de ajuste"

El traslado a los precios de la devaluación que desencadenó el gobierno de Javier Milei por sus últimas medidas económicas profundiza la crisis en la provincia de Santa Fe. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro convocó a los gremios estatales y docentes para discutir la actualización salarial en paritarias. La cita tendrá lugar en la sede del Ministerio de Trabajo provincial el próximo lunes 28 de abril para estatales y docentes, y el martes 29 para los profesionales de la salud.

Luego del ajuste realizado por el mandatario radical durante todo 2024, este año comenzó de la misma manera: en paritarias, los docentes y estatales recibieron un incremento salarial del 5% para el período enero-marzo, pero la inflación acumulada en enero y febrero fue del 5,8%. En tanto, que la inflación en Santa Fe durante marzo, difundida la semana pasada, fue del 3,5%.

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y las proyecciones negativas para abril, los representantes gremiales reclaman un incremento de al menos dos dígitos. Además, piden dejar de lado los acuerdos trimestrales y volver a negociaciones más cortas, a la espera de un panorama más claro sobre el impacto de la salida del cepo en la economía

El lunes por la mañana, a las 8.30, comenzarán los encuentros con los sindicatos de la administración central (ATE y UPCN) y por la tarde, a partir de las 13, con los gremios docentes (Amsafé, Sadop, UDA y Amet). Mientras que el martes a las 12 del mediodía, será el momento de iniciar la conversación con los profesionales de la salud.

El secretario general de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, aseguró que los trabajadores “vienen con un 23% de pérdida de poder adquisitivo del año 2024. Hay que empezar a recuperar los salarios para activos y los jubilados". Y detalló: "Tenemos una deuda con la paritaria 2023 que el Gobierno no cumplió aún. Vamos a exigir la convocatoria a concursos de titularización y traslados en los niveles inicial, primario y en la modalidad especial”.

El titular del gremio que agrupa a docentes de las escuelas públicas remarcó que en el marco de los petitorios “se volverá a exigir que se derogue el presentismo que le está haciendo mucho daño, no solo a los docentes que van a trabajar enfermos, sino a los procesos de enseñanza". Meses atrás, la entidad gremial denunció que el Gobierno provincial impone "todas las condiciones, no escucha el reclamo y provoca desánimo en los trabajadores". Tal es así que Pullaro logró desinflar las medidas de fuerza a través del Programa Asistencia Perfecta, que otorga un bono mensual y trimestral a los docentes que no registren faltas durante esos períodos.

En diálogo con el medio LT8, Alonso consideró que “empatarle a la inflación en 2025 ya no alcanza. Si (desde el Gobierno) nos hacen esa propuesta no nos iremos conformes. Sistemáticamente, ya venimos perdiendo poder adquisitivo. El gobierno tiene que dar vuelta la página. Basta de ajuste. Tiene que hacer una oferta salarial que empiece a recuperar lo que se perdió durante 2024”, remarcó.

Además, desde el gremio volverán a reclamar la derogación de la reforma previsional, "una política extorsiva que remonta a las peores épocas de la educación provincial". Pullaro alcanzó su objetivo a partir de las desprolijidades e improvisaciones del oficialismo en la Cámara baja y estableció una ley que avasalla a los empleados públicos y otros sectores, justificándose en que se alcanzará una reducción de entre un 20 y 30% de las pérdidas de la Caja.

Santa Fe: la crisis económica golpea a los trabajadores de Salud

Los profesionales de la salud nucleados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) cuestionan la decisión del gobierno provincial de cerrar las negociaciones paritarias por decreto, sin abordar los reclamos estructurales del sector. Entre los principales reclamos, destacan la necesidad de una recomposición salarial urgente, tras la pérdida estimada del 25% del poder adquisitivo durante 2024.

“Nos encontramos con salarios totalmente licuados, hoy por debajo de los 800 mil pesos”, alertaron desde el gremio. A su vez, denuncian la existencia de profesionales contratados que no son incorporados a planta permanente, otros que ni siquiera están registrados formalmente, y demoras prolongadas en el cambio de escalafón.

“Son situaciones que los funcionarios minimizan, pero que vulneran derechos esenciales”, señalaron. Asimismo, desde el sindicato vienen alertando sobre el deterioro del sistema de salud público, que no solo afecta a los pacientes, sino que también expone a los trabajadores a situaciones de violencia y tensión por no poder garantizar prestaciones básicas. Los profesionales exigen la reapertura de las paritarias y una respuesta concreta ante estos reclamos que consideran urgentes e impostergables.