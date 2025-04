Efecto devaluación: tras la medida de Milei, kiosqueros de Santa Fe y Rosario denuncian aumentos de hasta el 7%

Pese a que el gobierno de Javier Milei celebró una supuesta retracción de aumentos de precio, el levantamiento del cepo cambiario generó mucha inquietud entre los comercios de barrio. El sector kiosquero de Santa Fe se encuentra en alerta por la llegada de nuevas listas de precios que registran incrementos de hasta un 7 por ciento en los productos.

La devaluación impuesta por el presidente Milei solo profundiza la crisis económica que atraviesan todos los sectores desde que llegó al poder en diciembre de 2023. Las consecuencias de la devaluación establecida se explican a partir de suba de precios desproporcionados. En ese marco, la titular de la Cámara de Kiosqueros y Almaceneros de Santa Fe, Andrea Ruiz, aseguró que “una de las principales aceiteras" fue la que dio nuevos precios, además de "una reconocida papelera que fabrica papel higiénico, rollos de cocina o toallitas".

“Luego del anuncio de que se iba a retirar el cepo, ese mismo viernes nos mandaron listas de precios con un 7% de aumento”, explicó Ruiz en diálogo con LT10. La incertidumbre domina el panorama de los almaceneros, que deben decidir día a día si trasladan los aumentos a sus precios de góndola: “Estamos manteniendo los precios con los dientes apretados porque no sabemos si la semana que viene nos van a retocar”, dijo. Sin embargo, valoró que, “por el momento hay mercadería, es algo importante que las empresas sigan enviando mercadería”, afirmó.

Ruiz también describió cómo impactan estas fluctuaciones en los hábitos de consumo: “Nosotros le decimos a los clientes qué productos aumentaron, ellos mismos buscan los precios bajos con bolsillos flacos”. No obstante, indicó que no todas las empresas mantuvieron esos nuevos valores: “Después de eso, la aceitera fue la única que mantuvo los precios nuevos con aumentos, la papelera nos está vendiendo a precios viejos”, señaló. Y agregó: “Es raro que no se baje el precio, pero probablemente no aumenten la próxima semana, no lo sabemos. Ellos siempre tienen un motivo para aumentar por cualquier probabilidad de devaluación o de lo que sea”.

Rosario también sufre la devaluación de Milei: incrementos en alimentos clave

Por su parte, Marcos Difilippo, referente de la Cámara de Kiosqueros de Rosario y la región, señaló que el incremento afecta principalmente a derivados de harinas, lácteos, embutidos, fiambres y bebidas, tanto alcohólicas como sin alcohol.

Desde el sector señalan que estos aumentos se trasladan directamente al consumidor, lo que amplía la brecha con los supermercados. “Nosotros no tenemos la capacidad de acopiar grandes volúmenes, reponemos con precios actualizados y eso nos deja en desventaja”, explicó Difilippo en declaraciones para La Capital.

A esto se suma la preocupación por el incumplimiento de la Ley 12.069, que regula las grandes superficies comerciales en la provincia. Según denunció el dirigente, varias cadenas de kioscos en Rosario operan bajo nuevos nombres comerciales, pero mantienen el mismo formato, lo que viola la normativa vigente. Desde la Cámara anunciaron que volverán a presentar denuncias ante autoridades provinciales y municipales, con el respaldo de antecedentes previos, para exigir el cumplimiento de la ley y proteger al comercio minorista.

En la ciudad que gobierna Pablo Javkin, el inmobiliario es otro de los sectores de la economía real donde el impacto de la devaluación será inmediato. Incluso, previo al anuncio del Ejecutivo nacional, el mercado de alquileres en Argentina ya venía registrando cambios significativos en este 2025. En este marco, el valor de alquileres de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes en territorio rosarino experimentó en abril incrementos del 4%, 6,1% y 12,5% respectivamente, en comparación con marzo.