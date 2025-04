Un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad de Santa Fe. Una joven embarazada fue herida por un disparo mientras se encontraba dentro de su vivienda, en el barrio San Lorenzo. La víctima fue identificada como Irina Álvarez, de 22 años.

El hecho se produjo cerca de las 21.10 del pasado domingo, en una finca ubicada en calle Cervantes al 3900. De acuerdo al testimonio de la propia chica, ella se encontraba dentro de su casa, con la puerta abierta, cuando escuchó lo que creyó ser una detonación. Inmediatamente, sintió un fuerte dolor en la espalda, y notó que había sido herida.

Una ambulancia del SIES 107, trasladó a la víctima hasta el Hospital Cullen. Fue recibida y examinada por el médico de guardia, quien diagnosticó una herida en la zona de la espalda, con orificio de entrada y salida, compatible inicialmente con un disparo de aire comprimido. En ese marco, se ordenaron estudios de imágenes para confirmar el tipo de lesión. Álvarez cursa un embarazo de tres meses y, según el parte médico, se encuentra estable y consciente, aunque continúa en observación.

La fiscal María Laura Escobar Cello quedó a cargo de la causa, y se notificó además a la Brigada de Femicidios, dado el contexto sensible del caso. Como dato adicional, el medio AIRE indicó que, hasta hace poco, la víctima llevaba una tobillera electrónica, aunque no se brindaron mayores precisiones al respecto. Hasta el momento, no hay detenidos. Las autoridades trabajan en el relevamiento de información para identificar al autor del disparo, aunque la mujer aseguró desconocer quién o quiénes podrían haber efectuado el disparo.

Brutal asalto en Santa Fe: balearon a un kiosquero tras apuntarle a su hija de 3 años

Un asalto de extrema violencia sucedió en la ciudad de Santo Tomé la semana pasada, cuando un kiosquero de 46 años fue atacado y baleado tras ser amenazado con un arma frente a su hija de tres años. El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en Lisandro de la Torre 4400, entre las calles J.M. Pérez y Juan del Campillo, en jurisdicción de la Comisaría 23°.

El hombre se encontraba junto a su esposa (31) y su hija menor de edad en el comedor de su hogar cuando, alrededor de las 23.30, tres hombres armados tocaron el timbre. Al abrir la puerta, el comerciante se encontró con una escena escalofriante: dos de los asaltantes apuntaban con un arma de fuego a su pequeña hija.

Para intimidarlo y que entregue el dinero que buscaban, los ladrones le dispararon al kiosquero. La víctima se arrastró hasta donde guardaba la plata y les dio 500 mil pesos en efectivo. Antes de huir, los delincuentes volvieron a abrir fuego. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que fueron hasta la casa de las víctimas y tomaron conocimiento de lo sucedido. De inmediato, uno de ellos se comunicó con el 911 y solicitó la presencia urgente de la Policía.

El servicio de emergencias trasladó al herido de urgencia al Hospital Cullen, donde permanece internado debido a las lesiones sufridas. La víctima, cuya identidad no trascendió, presenta fracturas en la rodilla izquierda y múltiples heridas de bala.

A cargo del caso quedó la Policía de Investigaciones, que hizo todas las averiguaciones correspondientes. Tras una breve persecución, lograron detener a dos de los tres presuntos autores. Los sospechosos fueron identificados como C.D. (28 años) y H.M. (39). Ambos quedaron demorados en la Comisaría N.º 12. Todavía las autoridades no pudieron identificar al tercer delincuente involucrado en el asalto, que logró escapar y está siendo buscado.