Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano: el pronóstico del tiempo

Llego el fin de semana largo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Este sábado 6 de diciembre la temperatura se ubicará entre una mínima de 21 grados y una máxima de 30, mientras que el cielo stará parcialmente nublado.

El domingo 7, de acuerdo al SMN, se espera que se mantenga la nubosidad y que disminuya la temperatura al comenzar en una mínima de 18 grados y alcanzar una máxima de 27. Ya para el feriado del lunes 8 se estima que el cielo continúe mayormente nublado y llegue la lluvia por la noche, mientras que la temperatura se encontrará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 26.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El lunes podría cerrar con lluvias por aisladas por la tarde o noche

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.