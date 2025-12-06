Canciller polaco, sobre acuerdo Mercosur-UE: "Polonia votará en contra, pero se aprobará"

Sin dudarlo, el canciller y viceprimer ministro de Polonia, Radosław Sikorski, afirmó que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará. Pese a que Polonia, junto con Francia, son dos de los países que se oponen debido a que parte de sus sectores agrícolas lo consideran una amenaza, el funcionario en diálogo con medios latinoamericanos entre los que estuvo El Destape, dijo que sabe que serán superados en votos y saldrá. Los dichos del ministro llegan a días de la próxima cumbre del bloque regional, que según Luiz Inácio Lula da Silva será el momento en el que se aprobará. Sin embargo, el político polaco advirtió que la firma será breve, pero que su ratificación llevará años.

El canciller habló también de lo que denuncian como guerra híbrida por parte de Rusia con sabotajes como el intento reciente de descarrilamiento de un tren polaco y el lanzamiento de misiles en su territorio: “Esperamos el próximo ataque”, afirmó el funcionario, quien también se refirió a la postura de la administración de Donald Trump. “Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro”, afirmó el ministro. Sus dichos llegan luego que el premier polaco, Donald Tusk, apuntara, sin mencionarlo, a la administración republicana: “Les recuerdo a nuestros aliados de la OTAN que fue creada para defender a Occidente contra la agresión soviética y ahora Rusia. Fue fundada con solidaridad y no intereses egoístas”. En los últimos días se publicó un artículo periodístico que denunciaba presuntos intereses comerciales del presidente estadounidense en territorio ruso.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Rusia quiere un acuerdo como si Ucrania hubiera perdido la guerra y Ucrania aún no ha perdido la guerra”, explicó el canciller de uno de los países que más se ha rearmado desde la invasión a gran escala en territorio ucraniano y también uno de los grandes receptores de los migrantes del estado en guerra. Polonia, que además de haber sido el país que proporcional a su población más civiles perdió durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue esfera de la Unión Soviética en la era comunista, lleva adelante un trabajo de memoria de las masacres también cometidas por los soviéticos, que en algunos casos fueron reconocidas recién en los años ‘90. La memoria del horror de la gran guerra y a su vez del poder ejercido por Rusia históricamente y hasta la actualidad, mantiene las alertas en el único país miembro de la OTAN y la UE que comparte frontera tanto con Rusia como con Ucrania.

- Hace más de 20 años que se discute el Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ¿Cree que sucederá?

- Sucederá. Sí, sucederá por razones políticas internas de los partidos Polonia votará en contra, pero sabemos que seremos superados en la votación y sucederá. En parte, este país, es rehén del lobby agrícola, al que creo que le teme demasiado porque, como saben, con cada acuerdo comercial, algunos sectores de la economía se benefician y otros no necesariamente, o menos, o incluso pierden. El gobierno anterior, y quizás incluso nosotros, no explicamos a los agricultores con suficiente antelación su contenido real ni la relación entre riesgos y beneficios. Por lo tanto, nuestra opinión es que, en general, es positivo para nuestra economía. Nuestras exportaciones de productos industriales deberían aumentar y podría ser un riesgo para algunos agricultores, pero cultivamos muy poca soja en Polonia, por ejemplo. Y hay cláusulas que establecen que, si los mercados se ven demasiado afectados, se pueden ver. Así que estratégicamente lo necesitamos. La situación política es difícil en Polonia, pero estoy convencido. Además hay que recordar que entra en vigor tras la firma, pero su posterior ratificación lleva años.

- ¿Por qué es importante Latinoamérica para los intereses polacos en la Unión Europea?

- Es importante para ambos porque Estados Unidos nos impone aranceles y necesitamos otros mercados. Es decir, Europa ahora tiene un arancel del 15% de Estados Unidos y cero para otros. Es injusto. Y ahora les pasa lo mismo a algunos de sus países (latinoamericanos).

- ¿Cuál es la situación de Polonia en el contexto de la guerra en Ucrania?

- Creemos que Polonia tiene una historia que contar de los últimos 35 años. Una historia de transformación de la dictadura a la democracia y de una economía controlada a una economía libre, y estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Somos socios democráticos con ideas afines. Nuestras democracias están bajo presión ahora. También hemos sufrido el colonialismo. Polonia fue colonia de Rusia principalmente en el siglo XIX, al igual que Ucrania. Y también hemos tenido violencia de Estado contra Estado en nuestras regiones.

Cuando están en el este de Polonia, a veces pueden oír drones rusos y las explosiones de misiles rusos al otro lado de la frontera. En algunas de nuestras regiones fronterizas ya afecta a la economía y los precios de las propiedades han bajado. Algunas inversiones también. Somos el único país de la OTAN y de la UE que es vecino tanto de Rusia como de Ucrania. Pensamos que el tiempo del colonialismo europeo ha terminado, que Ucrania tiene derecho a ser una nación libre y que el idioma no determina la identidad política. Algunos de ustedes hablan español, pero eso no significa que quieren ser gobernados desde Madrid, ¿verdad? y lo mismo es para los ucranianos. Los irlandeses pueden hablar inglés, pero ¿quieren volver al gobierno de Londres? No lo creo. Así que este argumento de que hablan ruso y por lo tanto son rusos, simplemente no es verdad.

- ¿Cómo vive Polonia lo que denuncian como guerra híbrida en los países de la región?

- Hace un mes tuvimos una incursión de drones rusos. De repente, 20 drones en nuestro espacio aéreo durante 7 horas. Es una batalla aérea. Hace 10 días tuvimos otro ataque híbrido que no fue interferencia en computadoras; antes hubo intentos, esta vez intentaron volar una línea de ferrocarril, y sólo gracias a su incompetencia nadie resultó herido. Colocaron explosivos en una de las rutas hacia Ucrania. Colocaron tres cargas con un cable de 300 metros hacia la zona de aparcamiento, donde lo detonaron desde el interior del coche. También colocaron un teléfono con una batería externa y una tarjeta SIM. Esto es para tener un video de un tren descarrilado. Una de las cargas no explotó. Si la tercera carga hubiera explotado, seguramente el tren se habría descarrilado y entonces, inevitablemente, habría habido muertos. Así que, lo que decimos es que si es un ataque contra bienes o propiedades, eso es sabotaje o desvío, pero si es un ataque con la intención de matar gente, eso es terrorismo de Estado.

Sabemos quien hizo la colocación. Tenemos sus nombres. Los hemos acusado y hemos enviado órdenes de arresto internacional, pero también sabemos quién se los ordenó y es una unidad especial bajo el mando personal de Putin. Como respuesta, cerramos el último consulado ruso en nuestro país. Restringimos a los diplomáticos rusos a la provincia central y esperamos el próximo ataque. Podrían ser más drones, podría ser más desvíos. Inmediatamente, durante cada uno de estos ataques hay un tsunami de desinformación. En el caso de la línea de ferrocarril, las personas contratadas para hacer el trabajo eran ucranianos prorrusos. Así que la desinformación dice: "Ah, es Ucrania". Las operaciones de bandera falsa son el procedimiento estándar de los rusos. Solo queremos que sepan que no nos rendiremos, defenderemos nuestro país y nuestra democracia.

La guerra es toda porque Ucrania quiere unirse a la Unión Europea. Putin dice que es por la OTAN, pero es mentira. En el momento de la captura de Crimea, Ucrania era constitucionalmente un país neutral. Una vez que fueron atacados, entonces, por supuesto, dijeron que querían unirse a la OTAN pero antes de ser atacados, eran neutrales. Estaba en su Constitución. Son los rusos los que han asustado a la gente. Suecia fue neutral durante 300 años. Y ahora se ha unido a la OTAN. Finlandia fue neutral desde la Segunda Guerra Mundial.

- En este momento particular con toda esta guerra híbrida, ¿Siente que Polonia y Estados Unidos están de acuerdo sobre lo que la OTAN debería hacer ahora mismo para defenderse?

- Bueno, esa es una muy buena pregunta cuya respuesta a mí mismo me gustaría saber. No hemos tenido este tipo de método de hacer diplomacia mediante acuerdos paralelos semiprivados, Es algo nuevo. Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro. Yo he leído el artículo de The Wall Street Journal (sobre los negocios de Trump en Rusia) . Esperamos que el Secretario Marco Rubio lo haya incluido ahora en los procedimientos de un proceso y que de él surja algo razonable.

- Marco Rubio asiste a reuniones sobre Ucrania, pero está ausente cuando las conversaciones son con Putin. Sólo Putin y Kushner están allí.

- Yo no lo haría así. Pero hay un problema amplio, hay un punto en el que los objetivos de guerra de Rusia coinciden con las líneas rojas de Ucrania. Cualquier cosa que sea aceptable para Ucrania se vuelve inaceptable para Rusia en esta etapa. Rusia quiere un acuerdo como si Ucrania hubiera perdido la guerra y Ucrania aún no ha perdido la guerra. Es decir, han tenido reveses, pero el progreso ruso ha tenido un costo enorme. Por lo tanto, los ucranianos están debilitados, pero aún no están de humor para capitular.

- ¿Y qué cree que sería una paz justa ahora mismo para los ucranianos?

- Una paz justa sería que Putin levantara el teléfono y le dijera: '¿Sabes qué? Fue un error'. (sonríe porque sabe que nunca sucederá)

- Un mensaje que he escuchado tan pronto como llegamos a Polonia es que ustedes estuvieron aconsejando a sus socios europeos durante varios años, incluso advirtiendo a los socios europeos sobre las iniciativas de trabajo rusas.

- Intentamos llevarnos bien con Rusia. Cuando propusieron un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo alentamos. Preferiríamos tener una Rusia normal.

- ¿Fueron sus socios en Europa, especialmente en las potencias centrales como Berlín y París, descuidados o ingenuos?

- Los países que son más grandes y más ricos creen que saben más. Y sé que ustedes tienen esa experiencia.

- Respecto a Europa, ¿cree que deberían repensar la estrategia para cambiar la integración con Estados Unidos y sentarse en la mesa de negociación?

- Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Estados Unidos es el que tiene dudas y se necesitan dos para bailar. Tiene sentido que Europa y Estados Unidos colaboren: la inversión cruzada, los flujos comerciales, la relación de seguridad y continuaremos alentando a Estados Unidos, pero ahora tienen una agenda diferente. La zona transatlántica ya no es la primera prioridad. Están siendo arrastrados de vuelta a ella, pero se nota que no les gusta. Les gustaría prestar atención a otros temas.

- Respecto a que hay algunos líderes como Victor Orbán en Hungría que pueden bloquear decisiones, ¿están teniendo demasiada paciencia con su postura sobre la guerra?

- Sí, solíamos ser amigos. Él fue una vez un liberal anticomunista. Fue a la misma Universidad que yo en Oxford con una beca de George Soros y solía estar en el Partido Popular Europeo (PPE), el Partido Demócrata Cristiano en el Parlamento Europeo, al igual que yo. Mi primer ministro y yo lo defendimos durante años porque los partidos liberales y socialistas comenzaron a criticarlo mucho antes. Y ahora solo tiene un régimen semidemocrático en Hungría. Su partido difunde propaganda antisemita y hace acuerdos paralelos con Putin. Así que ya no se comporta como un aliado. Se comporta como un oportunista entre la UE y Rusia, entre la OTAN y Rusia. Estamos decepcionados por eso.

- Usted dijo que la Unión Europea no tiene armas como tal, pero sí tiene herramientas muy poderosas como las sanciones económicas. Ustedes esperaban que la economía rusa se agotara. ¿Cree que están funcionando las sanciones económicas?

- La mayor sanción económica es que Rusia perdió su mercado más lucrativo para su petróleo y gas, que es Europa.

- Pero China sigue siendo un socio comercial importante para Rusia.

- Pero China obtiene un descuento del 30%, al igual que la India. Así que obtienen menos ingresos.

- China es ahora mismo para nuestros países el principal socio comercial. Hace muchos años, lo era Estados Unidos hace muchos años. Un ejemplo de este cambio es Perú…

- No les vendan su infraestructura crítica o un día se arrepentirán.

- Mi pregunta es: en medio de estas sanciones económicas y el esfuerzo económico que Rusia está invirtiendo para financiar su guerra, ¿cree que China está impidiendo que esta guerra termine o bloqueándola?

- China podría poner fin a esta guerra. Si China no vendiera a Rusia equipo de doble uso, máquinas y, saben, motores para drones, Rusia no podría continuar.

- ¿Y hay algo que puedan hacer como Unión Europea para intentarlo?

- Les pedimos a los camaradas chinos que lo detengan. No lo están haciendo. Están, saben, succionando la sangre vital de la economía rusa. Han tomado el mercado ruso de automóviles, de bienes duraderos. Los rusos ahora no tienen acceso a aplicaciones occidentales. Todos usan aplicaciones chinas. Así que los chinos están minando los datos de los ciudadanos rusos. Y lo último que los rusos todavía tienen y que los chinos quieren en grandes cantidades son las reservas de oro rusas y Putin ha comenzado a venderlas. Tiene 2.200 toneladas de oro y los chinos necesitan eso para reemplazar al dólar como moneda de reserva. Y han comenzado.