Alerta por calor: cómo sigue el clima en Córdoba hoy sábado 6 de diciembre

Las temperaturas oscilarán entre 24 y 36 grados, en una jornada dominada por el calor y la nubosidad variable

La jornada se presenta marcada por condiciones extremas vinculadas al clima, con temperaturas elevadas y posibles desarrollos inestables. El pronóstico del tiempo anticipa una combinación de calor intenso y probabilidad de tormentas, un escenario que vuelve a poner en foco la evolución del clima en Córdoba durante este sábado.

Condiciones generales del clima en Córdoba para este sábado

El día comienza con cielo parcialmente nublado y un ambiente caluroso desde las primeras horas. La temperatura mínima prevista es de 24 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36 grados, valores que sostienen la alerta por altas temperaturas en gran parte de la provincia.

La presencia de nubosidad parcial se mantendrá a lo largo de la jornada, generando una sensación térmica elevada y condiciones propicias para la inestabilidad hacia la tarde. El viento soplará desde el noreste a 6 km/h, aportando aire cálido y húmedo que favorece el desarrollo de núcleos convectivos.

Probabilidad de tormentas y evolución del pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo anticipa un incremento de la inestabilidad a partir de la tarde. La probabilidad de lluvias alcanza el 40%, con posibilidad de tormentas y chaparrones aislados que podrían extenderse hasta entrada la noche.

Este tipo de fenómenos suele presentarse en jornadas de calor sostenido, cuando la combinación de humedad y temperaturas elevadas genera condiciones favorables para la formación de tormentas de desarrollo rápido. Aunque no se prevén cambios abruptos de temperatura, sí se espera un aumento momentáneo de la nubosidad y posibles ráfagas localizadas en caso de tormenta.

Alerta por calor: factores que intensifican la jornada

La alerta por altas temperaturas se mantiene vigente debido a la persistencia de un patrón térmico intenso que viene afectando la región en los últimos días. Los 36 grados estimados para esta tarde representan uno de los picos más elevados de la semana, con índices de sensación térmica que podrían superar esos valores en sectores urbanos.

La combinación de calor extremo y humedad configura un escenario que requiere especial seguimiento, sobre todo en zonas densamente pobladas donde el efecto “isla de calor” incrementa la sensación térmica. Este contexto, sumado a la posibilidad de tormentas aisladas, refuerza la atención sobre el clima en Córdoba durante toda la jornada.

Panorama hacia la tarde y noche en Córdoba

La probabilidad de tormentas alcanza el 40% y podría extenderse desde la tarde hasta la noche en distintos sectores de la provincia

La llegada de la tarde traerá mayor inestabilidad. Los chaparrones eventuales podrían presentarse en diferentes sectores del territorio provincial, sin un patrón uniforme. De concretarse, estas precipitaciones tenderán a ser breves, aunque podrían incluir actividad eléctrica y un aumento transitorio del viento.

Durante la noche, las temperaturas se mantendrán elevadas y descenderán de manera moderada, sin un alivio térmico significativo. El cielo seguirá con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas continuará vigente.

Cómo podría continuar el clima en los próximos días

Si bien este sábado se destaca por la combinación de calor y probabilidad de tormentas, las perspectivas iniciales indican que el patrón cálido podría sostenerse en el inicio de la próxima semana. El comportamiento atmosférico en esta época del año suele presentar alternancia entre jornadas de alto contenido térmico y episodios aislados de inestabilidad.

El seguimiento del pronóstico del tiempo será clave para determinar si la tendencia se mantiene o si se registran cambios significativos en las próximas jornadas, especialmente ante la continuidad de valores térmicos elevados.