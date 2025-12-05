EEUU fija 2027 como plazo para que Europa lidere la defensa de la OTAN, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Se elevan columnas de humo por una explosión cerca de un tanque polaco Abrams mientras las fuerzas polacas con soldados de la OTAN realizan los ejercicios militares 'Iron Defender' en Wierzbiny, cerca de Orzysz, Polonia

Por Gram Slattery y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) - Estados Unidos quiere que Europa se haga cargo de la mayor parte de las capacidades de defensa convencional de la OTAN, desde la inteligencia hasta los misiles, para 2027, según dijeron responsables del Pentágono a diplomáticos en Washington esta semana, un plazo ajustado que a algunos cargos europeos les pareció poco realista.

El mensaje, relatado por cinco fuentes familiarizadas con las discusiones, entre ellas un responsable estadounidense, se transmitió en una reunión en Washington esta semana entre el personal del Pentágono que supervisa la política de la OTAN y varias delegaciones europeas.

El traspaso de esta carga de Estados Unidos a los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cambiaría radicalmente la forma en que Estados Unidos, miembro fundador de la alianza de posguerra, trabaja con sus socios militares más importantes.

En la reunión, los responsables del Pentágono indicaron que Washington aún no estaba satisfecho con los avances que Europa ha realizado para aumentar sus capacidades de defensa desde la invasión ampliada de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Los representantes estadounidenses dijeron a sus homólogos que si Europa no cumple el plazo de 2027, Estados Unidos podría dejar de participar en algunos mecanismos de coordinación de defensa de la OTAN, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato para discutir conversaciones privadas.

Algunos cargos del Capitolio están al tanto y preocupados por el mensaje del Pentágono a los europeos, dijo un responsable estadounidense.

NO ESTÁ CLARO CÓMO MEDIRÁ EEUU LOS PROGRESOS DE LA OTAN

Las capacidades de defensa convencionales incluyen activos no nucleares, desde militares hasta armas, y los responsables no explicaron cómo mediría Estados Unidos el progreso de Europa para asumir la mayor parte de la carga.

Tampoco estaba claro si el plazo de 2027 representaba la posición del Gobierno de Trump o solo las opiniones de algunos representantes del Pentágono. Existen importantes desacuerdos en Washington sobre el papel militar que Estados Unidos debe desempeñar en Europa.

Varios responsables europeos dijeron que un plazo de 2027 no era realista, independientemente de cómo Washington mida el progreso, ya que Europa necesita más que dinero y voluntad política para reemplazar ciertas capacidades estadounidenses a corto plazo.

Entre otros retos, los aliados de la OTAN se enfrentan a retrasos en la producción de equipos militares que están intentando adquirir. Aunque las autoridades estadounidenses han animado a Europa a comprar más material de fabricación norteamericana, algunas de las armas y sistemas de defensa más preciados fabricados en EEUU tardarían años en entregarse si se pidieran hoy.

Estados Unidos también aporta capacidades que no pueden comprarse sin más, como inteligencia, vigilancia y reconocimiento únicos que han demostrado ser clave en el esfuerzo bélico ucraniano.

Al pedírsele un comentario, un responsable de la OTAN que hablaba en nombre de la alianza dijo que los aliados europeos habían empezado a asumir más responsabilidad de la seguridad del continente, pero no hizo comentarios sobre el plazo de 2027.

"Los aliados han reconocido la necesidad de invertir más en defensa y trasladar la carga de la defensa convencional" de Estados Unidos a Europa, dijo el responsable.

El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Los países europeos han aceptado en su mayoría la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que asuman más responsabilidad por su propia seguridad y han prometido grandes aumentos en el gasto de defensa.

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de que el continente esté listo para defenderse en 2030 y dice que debe llenar vacíos en sus defensas aéreas, drones, capacidades de guerra cibernética, municiones y otras áreas. Responsables y analistas afirman que incluso ese plazo es muy ambicioso.

