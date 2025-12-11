Rusia dice que ya no hay malentendidos con EEUU sobre Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, se reúne con su homólogo bielorruso, Ryzhenkov, en Moscú.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el jueves que todos los "malentendidos" con Estados Unidos sobre Ucrania se habían resuelto tras una reunión a principios de mes entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el enviado estadounidense Steve Witkoff.

El Kremlin elogió la reunión del 2 de diciembre con Witkoff y Jared Kushner como "constructiva", aunque no se alcanzaron grandes avances para resolver la guerra de Ucrania.

Lavrov dijo el jueves que las conversaciones habían confirmado los "entendimientos mutuos" alcanzados entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, en una cumbre en Alaska en agosto.

"Ahora, aquí, en nuestras negociaciones con los estadounidenses sobre la cuestión de Ucrania, creo personalmente que se han resuelto los malentendidos y los errores de comunicación", dijo.

Lavrov añadió que Rusia quiere un paquete de documentos acordados para apuntalar un acuerdo de paz sostenible y a largo plazo en Ucrania, con garantías de seguridad para todas las partes implicadas.

"Hemos transmitido a nuestros colegas estadounidenses propuestas adicionales relativas a las garantías colectivas de seguridad", dijo Lavrov. "Entendemos que al discutir las garantías de seguridad, no podemos limitarnos solo a Ucrania".

También dijo que Rusia no aceptaría que Ucrania ingresara en la OTAN y que Moscú quería protección para los rusoparlantes en Ucrania.

Con información de Reuters