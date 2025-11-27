Se conoció quiénes tomarán el puesto en el panel de "Bendita".

La salida de Beto Casella de Bendita generó una reconfiguración total en el histórico programa de El Nueve. A días del final del ciclo con su conductor original, se confirmó quiénes serán los encargados de iniciar la nueva etapa del mismo, que continuará al aire con un formato renovado. Según adelantó Ángel de Brito, la conducción quedará en manos de Edith Hermida y el panel estará integrado por Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios.

El anuncio llega en medio de una serie de movimientos en la televisión local. Casella, que tendría ya cerrado su desembarco en América TV en la franja posterior a LAM, motivó también la salida de Sabrina Rojas y Tartu de Pasó en América, como parte de una reestructuración general. “El 20 de diciembre se despide Beto y los panelistas que pasan al nuevo canal”, adelantó De Brito al revelar la nueva formación de Bendita desde el 22 de diciembre.

Ángel de Brito adelantó quiénes serán parte de "Bendita"

La decisión marca un punto de quiebre tras dos décadas ininterrumpidas del conductor al frente del ciclo. Casella dejó su lugar luego de diferencias con las autoridades del canal y abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro del programa. Finalmente, se confirmó que Hermida será quien continúe al frente, aunque con un panel completamente distinto al que la acompañó históricamente.

La palabra de Edith Hermida tras su cambio de rol

La conductora, que trabajó junto a Casella durante años, reconoció que el cambio la sorprendió: “Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no lo creo, porque somos como un matrimonio televisivo”. También explicó por qué no lo acompañará en su nuevo proyecto: “Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica”.