Hace sólo dos semanas, el Jurado de Enjuiciamiento decidió destituir a Julieta Makintach tras el escándalo del documental "Justicia Divina" que la ex jueza había comenzado a filmar durante el juicio anulado por la muerte de Diego Armando Maradona.

La ex magistrada ahora busca apelar la resolución del jurado de enjuiciamiento que determinó su destitución y su inhabilitación para ejercer cargos.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el abogado de Makintach, Darío Saldaño, sostuvo que se encuentra trabajando en un escrito para presentar como apelación el próximo jueves 4 de diciembre. Al mismo tiempo, manifestó que habla todos los días con su clienta y que se encuentra "tranquila".

Rechazaron la detención de Julieta Makintach

Luego de la destitución de Makintach, la defensa de Dalma y Gianina Maradona compuesta por Fernando Burlando y Fabián Améndola, pidió la detención de la ex jueza debido a irregularidades detectadas por parte de ella durante el jury en su contra. Los letrados detallaron que intimidó y perturbó a testigos y quiso manipular testimonios.

"Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach", decían en el escrito presentado a la Justicia.

Para los abogados, la detención era la "única medida eficaz" dado el "descaro y la gravedad de su accionar".

Sin embargo, este lunes el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro rechazó el pedido de detención de Makintach porque solo la fiscalía puede pedir el arresto de la ex magistrada. Burlando y Améndola también habían pedido que se le prohibiera salir del país, pero eso también fue rechazado.

A su vez, se le ordenó a la jueza destituida "no tener ningún tipo de contacto directo o indirecto con los testigos", tales como comunicaciones electrónicas y redes sociales.