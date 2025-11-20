Giro en el Juicio por Maradona: pidieron la detención de Julieta Makintach

Este miércoles y, tras seis audiencias, destituyeron a Julieta Makintach por realizar un documental sobre su figura durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión fue tomada por 11 integrantes del jurado de enjuiciamiento encabezado por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, defensores de Dalma y Gianina Maradona, piden la inmediata detención de la ex jueza.

Los letrados sostienen que se detectaron irregularidades por parte de Makintach durante la investigación de su causa, como perturbar e intimidar testigos y manipulación de testimonios.

De esta manera, pidieron su arresto amparándose en el artículo 148 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que recomienda tomar medidas contra imputados por diversas razones, entre ellas, las de manipular evidencia en investigaciones, tal como sugieren sucedió con Makintach.

"Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach”, dijeron tanto Burlando y Améndola en un escrito presentado a los fiscales de la causa contra Makintach, según notificó Infobae.

Los abogados señalaron que la ex jueza intentó intimidar a la testigo Malen Tattí Romero, una custodia policial que declaró durante el jury en su contra. Burlando y Améndola mencionaron que Makintach le envió mensajes amenazantes luego de escuchar su testimonio en el juicio. Asimismo, habría intentado influir en la declaración de la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra.

"Makintach presenta un modus operandi orientado a manipular, condicionar y amedrentar a quienes aportan prueba esencial", explicaron.

La detención de Makintach es la "única medida eficaz"

Si bien indicaron que la detención es la "única medida eficaz" dado el "descaro y la gravedad de su accionar", también pidieron a los fiscales que analicen la posibilidad de que se le prohíba por completo su salida del país. De ser así, debería entregar su pasaporte de inmediato.

Otro pedido que hicieron es el de "preservar y secuestrar el material audiovisual del programa de Nelson Castro donde Makintach fue entrevistada haciendo declaraciones impotables con su calidad de investigada".

La semana próxima el juez de Garantías deberá comunicar si acepta o no la solicitud de los abogados de Dalma y Gianina Maradona.