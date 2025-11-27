Furor con el curso gratis para aprender italiano

Italia ofrece un curso gratuito para estudiar su idioma de manera online y avanzar hasta el nivel casi nativo.

Ahora podés aprender italiano sin gastar un peso y desde cualquier parte del mundo gracias a una iniciativa oficial del Gobierno de Italia. Se trata de un curso completamente gratuito y virtual que permite a extranjeros de todas las edades avanzar desde el nivel básico hasta un intermedio alto, ideal para quienes buscan mejorar su carrera o simplemente acercarse a la cultura italiana.

La plataforma educativa pública Rai Scuola es el lugar donde se ofrecen estos cursos. Podés acceder directamente a través de raiscuola.rai.it, donde hay niveles que van desde A1 (principiante) hasta B2, considerados suficientes para desenvolverse con soltura en viajes, estudios o trabajos que requieran comprensión del idioma. Cada etapa del curso cuenta con entre 13 y 17 unidades que combinan videos, canciones, diálogos cotidianos y explicaciones gramaticales.

Cabe destacar que incluyen ejercicios prácticos y lecturas que ayudan a mejorar tanto la pronunciación como la comprensión auditiva y escrita. Para complementar el aprendizaje, la plataforma ofrece 40 categorías temáticas con cerca de 60 palabras cada una, abarcando desde tecnología y prendas de vestir hasta expresiones modernas y frases de uso diario.

Todo esto está disponible en raiscuola.rai.it/percorsi/corsoditalianoperstranieri. Una de las grandes ventajas de este curso es que no requiere registro ni creación de cuentas, lo que facilita el acceso inmediato. Podés avanzar a tu propio ritmo, volver a repasar lo que necesites y elegir las unidades que más te interesen o resulten útiles.

Además del italiano, Rai Scuola ofrece recursos educativos en diversas áreas como física, química, literatura y humanidades, consolidándose como una plataforma integral y gratuita para estudiantes jóvenes y adultos. Si querés potenciar aún más tu nivel, podés combinar este curso oficial con otros recursos externos como canales de YouTube especializados, podcasts educativos o contenido audiovisual en italiano.

