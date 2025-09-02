Chau traductor: hay auriculares políglotas que traducen más de 40 idiomas en tiempo real

Los auriculares potenciados con IA requieren una aplicación gratuita para traducir un idioma en tiempo real.

Viajar a países con idiomas desconocidos siempre generó una barrera difícil de superar para muchos turistas. En el pasado, los pequeños diccionarios de frases clave eran la herramienta más usada, pero en 2025 la tecnología ofrece una alternativa mucho más avanzada: los auriculares traductores con Inteligencia Artificial.

Estos dispositivos permiten entender 40 idiomas y traducir 43 acentos en tiempo real, algo fundamental para captar las particularidades locales en la pronunciación que muchas veces complican la comunicación. Así, los viajeros pueden despedirse de la frustración que genera no poder expresarse o comprenderse en el extranjero.

Para usarlos, es necesario conectarlos vía bluetooth a un teléfono celular y descargar una aplicación gratuita que procesa las traducciones instantáneas. La influencer @_sincoordenadas mostró el uso de los Timekettle W4 Pro, uno de los modelos más populares, aunque existen otras opciones como los Google Pixel Buds o los Lingosound Nebulabuds.

Los precios varían mucho: desde modelos básicos por alrededor de 15 dólares hasta versiones más avanzadas que pueden superar los 300 dólares. Una ventaja destacada es su gran autonomía, con hasta 35 horas de uso continuo sin recargar. Además, se pueden llevar dentro o fuera del oído, ya que su micrófono capta bien el sonido incluso si se sostiene en la mano.

La demanda de estos auriculares explotó rápidamente y en muchos comercios se agotaron en poco tiempo. Una usuaria comentó en TikTok Shop: “Me costó mucho encontrarlos porque cada vez que lo intentaba me decían que se habían agotado”. Por suerte, la variedad de modelos disponibles en plataformas online facilita su compra.

Si bien hablar el idioma local sigue siendo una habilidad valiosa que mejora cualquier viaje, estos auriculares representan un avance que ayuda a no sentirse aislado al llegar a un país donde no se domina la lengua.

Los auriculares Timekettle W4 Pro son compatibles con más de 40 idiomas.

Las claves de los auriculares traductores con IA

Los Timekettle W4 Pro, por ejemplo, son compatibles con idiomas como árabe, chino, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, ruso, español y muchos más, sumando 40 en total. Además, traducen diferentes acentos para que la comunicación sea más precisa.

Un punto destacado es que estos dispositivos incluyen dos auriculares: uno para el usuario y otro para la persona con quien se conversa. Así, la aplicación traduce simultáneamente lo que ambos dicen, facilitando un diálogo fluido sin interrupciones ni confusiones. Además de su utilidad para viajeros, estos auriculares se están adoptando en ámbitos profesionales como conferencias, clases o entrevistas periodísticas.

En medicina, por ejemplo, facilitan la comunicación entre profesionales de distintos países durante interconsultas internacionales, agilizando el intercambio de información clínica y terapéutica. De esta manera, en países donde encontrar traductores profesionales es complicado, como China o Japón, estos auriculares eliminan la necesidad de intermediarios, simplificando entrevistas y reuniones.