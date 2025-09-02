Traductor de Google suma funciones con IA para aprender idiomas

Google anunció una actualización importante en su aplicación de Traductor, impulsada por los modelos de IA Gemini, que transforma la manera de aprender y comunicarse en distintos idiomas. Ya no se trata solo de traducir palabras: ahora la app ofrece herramientas de aprendizaje personalizado y traducciones en tiempo real que buscan eliminar barreras en contextos cotidianos.

Práctica de idiomas con IA

La función “Práctica personalizada” permite a los usuarios mejorar su nivel de conversación con sesiones interactivas adaptadas a su experiencia y objetivos. No es solo una app de traducción: es un asistente para aprender idiomas. Está disponible para hablantes de inglés que practiquen español y francés, y para hablantes de español, francés y portugués que practiquen inglés.

Con solo presionar "practicar" en la aplicación, se puede elegir nivel, meta y comenzar a entrenar vocabulario, comprensión auditiva y expresión oral. El contenido se ajusta automáticamente al progreso de cada usuario.

Disponible en Android y iOS.

Para hispanohablantes que quieran practicar inglés.

También para quienes hablan inglés y buscan mejorar español o francés.

Conversaciones en vivo en 70 idiomas

La segunda innovación es la traducción en vivo para mantener charlas fluidas en más de 70 idiomas. La aplicación interpreta la conversación con subtítulos en pantalla y audio traducido, incluso en entornos ruidosos como aeropuertos o cafés.

Actualmente, está disponible para usuarios de Estados Unidos, México e India. Solo es necesario abrir la app, seleccionar los idiomas y comenzar a hablar: el traductor se encarga del resto.

Con más de un billón de traducciones al mes, estas nuevas funciones muestran cómo la inteligencia artificial convierte a Google Traductor en un aliado para aprender y comunicarse mejor en cualquier situación.