Alberto Fernández respaldó la gestión del Chiqui Tapia: "Ha llevado bien la AFA, no es una cosa fácil"

En medio de la crisis política de la Asociación del Fútbol Argentino con el Gobierno Nacional y, principalmente, con Javier Milei por el avance de la Sociedades Anónimas Deportivas, el expresidente de La Nación, Alberto Fernández, aseguró que el "Chiqui Tapia ha llevado bien la AFA porque no es una cosa fácil de llevar".

Alberto Fernández, quien tuvo un enfrentamiento velado con Chiqui Tapia, en esta oportunidad tuvo palabras elogiosas con el actual lider de la AFA y aseguró, en charla con Cancha Embarrada, que el cree que lo "hizo bastante mejor de lo que pensé que lo iba a hacer". En este punto aseguró que no "tenía una mirada optimista de lo que iba a hacer, pensé que no iba a conseguir cosas que consiguió. Hay que se rmuy respetuoso porque nos sacó dos veces campeón de América y una vez campeón del mundo".

En este sentido, si bien aseguró que "tuvo una dosis de suerte porque Scaloni llegó casi por descarte, pero bueno. La pegó y hay que reconocérselo porque hizo un tabajo extraordinario". En este mismo sentido, también indicó que "Gobernar la AFA no es una cosa fácil, desde la muerte de Grondona pensé que la cosa iba a ser más difícil, pero creo que lo ha llevado muy bien. Desde la platea es fácil hablar, otra cosa es gobernar".



Con respecto al conflicto, Alberto Fernández indicó que el tema entre dos grandes polos viene "desde hace muchos años, de cuando Julio Grondona era presidente de AFA y con Macri de presidente de Boca. :os que somos hinchas del fútbol y no pensamos el fútbol como un negocio, no queremos que nuestros clubes dejen de ser clubes o asociaciones civiles sin fines de lucro. Los clubes son asociaciones civiles y queremos que sigan siendo eso."

En esste sentido, puso como ejemplo a Riquelme, actual presidente de Boca: "Y no es normal que no puedan estar bien administrados. Miren los resultados de Riquelme en Boca, miren el superávit de Riquelme en Boca. Hay que tenerle mucho respeto, porque ha sido un gran jugador y porque es un gran dirigente. Mucho respeto."