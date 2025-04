No es el inglés ni el italiano: este es el idioma más fácil de aprender

Una de las razones principales por las que el afrikáans es tan accesible es su estructura gramatical simplificada. A diferencia de muchas lenguas europeas, no tiene flexiones complejas de género, número o tiempo verbal. Solo utiliza tres tiempos verbales básicos: pasado, presente y futuro, lo que elimina la necesidad de aprender formas más complicadas como el imperfecto o el subjuntivo. Además, el afrikáans no tiene conjugaciones verbales, por lo que los verbos no cambian según el sujeto. Esto hace que el aprendizaje sea mucho más directo y menos intimidante para los principiantes.