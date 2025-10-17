Huawei lanzó su reloj Watch GT 6 Series: principales características y precio

El smartwatch promete revolucionar el segmento por su autonomía, precisión y diseño.

Huawei eligió el Día Mundial del Reloj, celebrado el 10 de octubre, para presentar oficialmente en Argentina su nuevo Huawei Watch GT 6 Series, el smartwatch que promete revolucionar el segmento por su autonomía, precisión y diseño. Tras su debut global en septiembre, la marca realizó un evento local donde mostró en detalle las funciones del dispositivo y su enfoque en el bienestar, el deporte y la conectividad.

El Watch GT 6 se destaca por una autonomía de hasta 21 días, una de las más extensas del mercado, lo que permite olvidarse del cargador por semanas. Es compatible tanto con Android como con iOS, y su diseño apunta a adaptarse a distintos estilos de vida: desde quienes buscan monitorear su salud diaria hasta deportistas que exigen un reloj con métricas avanzadas.

Características del Huawei Watch GT 6 Series

Entre las principales características del Huawei Watch GT 6 Series se encuentran:

Autonomía de hasta 21 días , ideal para quienes buscan olvidarse del cargador.

Compatibilidad con iOS y Android , sin limitaciones de sistema operativo.

Potenciómetro virtual para ciclismo, desarrollado tras miles de simulaciones y pruebas en túneles de viento en China, que permite medir la intensidad del pedaleo con precisión profesional.

Modos deportivos mejorados para trail running, esquí y golf.

Funciones de salud avanzadas , como monitoreo cardíaco, análisis de sueño y medición de oxígeno en sangre.

Diseño resistente y versátil, pensado tanto para el uso urbano como para actividades al aire libre.

La combinación de tecnología avanzada, resistencia y estilo convierte al Watch GT 6 en un competidor fuerte dentro del mercado de los smartwatches premium.

En los próximos días, su valor pasará a $599.999

Lanzamiento y precio en Argentina

El lanzamiento en Argentina contó con una demostración práctica en bicicleta, donde los asistentes pudieron probar las funciones del reloj. También participaron José “Maligno” Torres Gil, medallista de oro en BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París 2024, y Juan Pablo de Vigili “Devi”, referente del bienestar y la vida saludable, quienes compartieron sus experiencias con el dispositivo.

El Huawei Watch GT 6 Series ya está disponible en Argentina a un precio promocional de $476.099 en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre. En los próximos días, su valor pasará a $599.999, por lo que quienes busquen renovar su smartwatch tienen una buena oportunidad para hacerlo. Con esta presentación, Huawei refuerza su presencia en el país y demuestra que la innovación y la tecnología pueden ir de la mano del diseño y la durabilidad.