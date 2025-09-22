Huawei lanzó sus nuevos relojes inteligentes: características y precio

Huawei vuelve a apostar fuerte por el segmento de wearables con la llegada global de sus relojes inteligentes Watch GT 6 y GT 6 Pro, presentados el 19 de septiembre en un evento exclusivo realizado en París. Inspirados en el concepto “Ride the Wind”, los nuevos smartwatches buscan ofrecer libertad, precisión y un acompañamiento completo en el bienestar y la actividad física diaria.

Autonomía récord y tecnología de vanguardia

Uno de los grandes diferenciales de la serie GT 6 es su batería de alta densidad de silicio, con una capacidad un 65 % mayor que modelos anteriores. Esto se traduce en:

Hasta 21 días de batería para el GT 6 Pro y el GT 6 de 46 mm.

Hasta 14 días para la elegante edición de 41 mm.

Ya no hace falta preocuparse por recargar el reloj a diario: esta autonomía lo convierte en uno de los más duraderos del mercado, ideal tanto para uso diario como para viajes largos o entrenamientos exigentes.

El sistema de posicionamiento Huawei Sunflower mejora la precisión del GPS en un 20 %, permitiendo registrar rutas, recorridos y datos deportivos con más exactitud, incluso en entornos urbanos densos o al aire libre.

Diseño sofisticado y adaptable

El Huawei Watch GT 6 Pro combina pantalla un 5,5 % más grande, materiales de alta gama como cristal de zafiro, titanio aeronáutico y cerámica nanocristalina. Viene en opciones de correa tejida, titanio o caucho, adaptándose a distintos estilos y ocasiones. El modelo de 46 mm destaca por su inspiración ciclista y el bisel degradado en verde, mientras que el de 41 mm incorpora un nuevo sistema de ajuste de correa para máxima comodidad.

Novedades deportivas y salud integral

La serie estrena el primer potenciómetro virtual para ciclismo en muñeca, permitiendo medir la potencia de pedaleo en tiempo real y ajustar el entrenamiento como lo hacen los ciclistas profesionales. Además, suma mejoras en modos para trail running, esquí y golf, con métricas avanzadas.

El sistema TruSense lleva el monitoreo de salud a otro nivel, integrando análisis de bienestar emocional, mediciones cardíacas y reportes detallados para cuidar cuerpo y mente.

Precio y disponibilidad en Argentina

La serie Huawei Watch GT 6 ya está disponible en preventa desde el 19 de septiembre.

Precio de lista: $599.999

Descuento especial de lanzamiento: desde $476.099 en Mercado Libre.

Con autonomía líder, tecnología avanzada y un diseño pensado para la vida activa y elegante, los nuevos Huawei Watch GT 6 llegan para marcar tendencia en el mundo de los smartwatches.