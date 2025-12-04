Vicepresidenta de Venezuela presenta presupuesto nacional 2026 por 19.948 millones de dólares

Venezuela pide a los legisladores que aprueben un presupuesto para 2026 de 19.948 millones de dólares

La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el jueves ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio fiscal del 2026 por 19.948 millones de dólares.

El presupuesto de este año fue de 22.671 millones de dólares, según datos ofrecidos por la funcionaria.

Rodríguez dijo que del presupuesto para el próximo año, 77,8% se destinarán a programas sociales.

La funcionaria no ofreció detalles e indicadores como inflación, producción petrolera o el crecimiento de la economía para el próximo año.

La producción de petróleo del país miembro de la OPEP aumentó a 1,16 millones de barriles por día (bpd) en noviembre desde 1,13 millones de bpd el mes anterior, mientras que la producción de productos refinados promedió 174.800 bpd en octubre, un aumento desde los 146.200 bpd en septiembre, según las cifras que presentó la funcionaria.

(Redación Reuters)