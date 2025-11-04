Rápidos y Furiosos 10 está disponible en Netflix.

Netflix incorporó en su catálogo a una película emblema del género acción, que ya se encuentra entre los productos más vistos de la plataforma. Se trata de la última entrega de la saga Rápidos y Furiosos, que se estrenó en cines en mayo del 2023.

La dirección de la película estuvo a cargo de Louis Leterrier, mientras que el guion fue desarrollado por Justin Lin junto con Dan Mazeau. Este título continúa la historia narrada en Rápidos y Furiosos 9 (2021) y, con un presupuesto que ronda los 340 millones de dólares, se posiciona como la producción más costosa tanto de la saga como del propio estudio Universal.

Rápidos y Furiosos 10 llegó a los cines de Estados Unidos el 19 de mayo de 2023, distribuida por Universal Pictures, y su trama se basa en Dom Toretto, quien se enfrenta a su reto más arriesgado. El protagonista de la película deberá competir contra el tiempo para proteger a su familia de un adversario implacable, movido por el rencor y con una conducción absolutamente descontrolada.

Sinopsis oficial de Rápidos y Furiosos 10

"Tras innumerables misiones y contra todo pronóstico, Dom Toretto y su familia han superado en astucia, temple y fuerza a todos sus enemigos. Ahora, se enfrentan al adversario más letal al que jamás se hayan enfrentado: una aterradora amenaza que emerge de las sombras del pasado, impulsada por la venganza y decidida a destruir a esta familia y a aniquilar para siempre todo lo que Dom ama", reza la sinopsis de la última entrega de Rápidos y Furiosos 10.

Elenco completo de Rápidos y Furiosos 10

Vin Diesel como Dominic "Dom" Toretto.

Jason Momoa como Dante Reyes,​ el hijo del brasileño Hernán Reyes.

Jason Statham como Deckard Shaw.

Michelle Rodriguez como Leticia "Letty" Ortiz, la esposa de Dom.

Charlize Theron como Cipher, una mente criminal y ciberterrorista.

Tyrese Gibson como Roman "Rome" Pearce, un delincuente habitual.

Escena de Rápidos y Furiosos.