Netflix incorporó en su catálogo a una película emblema del género acción, que ya se encuentra entre los productos más vistos de la plataforma. Se trata de la última entrega de la saga Rápidos y Furiosos, que se estrenó en cines en mayo del 2023.
La dirección de la película estuvo a cargo de Louis Leterrier, mientras que el guion fue desarrollado por Justin Lin junto con Dan Mazeau. Este título continúa la historia narrada en Rápidos y Furiosos 9 (2021) y, con un presupuesto que ronda los 340 millones de dólares, se posiciona como la producción más costosa tanto de la saga como del propio estudio Universal.
Rápidos y Furiosos 10 llegó a los cines de Estados Unidos el 19 de mayo de 2023, distribuida por Universal Pictures, y su trama se basa en Dom Toretto, quien se enfrenta a su reto más arriesgado. El protagonista de la película deberá competir contra el tiempo para proteger a su familia de un adversario implacable, movido por el rencor y con una conducción absolutamente descontrolada.
Sinopsis oficial de Rápidos y Furiosos 10
"Tras innumerables misiones y contra todo pronóstico, Dom Toretto y su familia han superado en astucia, temple y fuerza a todos sus enemigos. Ahora, se enfrentan al adversario más letal al que jamás se hayan enfrentado: una aterradora amenaza que emerge de las sombras del pasado, impulsada por la venganza y decidida a destruir a esta familia y a aniquilar para siempre todo lo que Dom ama", reza la sinopsis de la última entrega de Rápidos y Furiosos 10.
Elenco completo de Rápidos y Furiosos 10
Vin Diesel como Dominic "Dom" Toretto.
Jason Momoa como Dante Reyes, el hijo del brasileño Hernán Reyes.
Jason Statham como Deckard Shaw.
Michelle Rodriguez como Leticia "Letty" Ortiz, la esposa de Dom.
Charlize Theron como Cipher, una mente criminal y ciberterrorista.
Tyrese Gibson como Roman "Rome" Pearce, un delincuente habitual.
Ludacris como Tej Parker, un mecánico de Miami y miembro del equipo de Dom.
Jordana Brewster como Mia Toretto, la hermana de Dom y Jakob.
Sung Kang como Han Seoul-Oh, un miembro del equipo de Dom.
John Cena como Jakob Toretto, el hermano de Dom y Mia.
Nathalie Emmanuel como Megan Ramsey.
Brie Larson como Tess, la hija y agente del Sr. Don Nadie que se alía con Dom y su tripulación.
Daniela Melchior como Isabel Neves, una corredora callejera brasileña.
Alan Richtson como Aimes.
Scott Eastwood como Eric Reisner / Little Nobody.
Rita Moreno como Abuelita Toretto: la abuela de Dom, Mia y Jakob.