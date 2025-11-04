EN VIVO
Netflix

Dónde ver Rápidos y Furiosos 10: de qué trata esta película de acción

La última entrega de una famosa saga llegó a Netflix. Se trata de un filme estrenado en 2023 que está entre lo más visto de la N roja.

04 de noviembre, 2025 | 12.52

Netflix incorporó en su catálogo a una película emblema del género acción, que ya se encuentra entre los productos más vistos de la plataforma. Se trata de la última entrega de la saga Rápidos y Furiosos, que se estrenó en cines en mayo del 2023.

La dirección de la película estuvo a cargo de Louis Leterrier, mientras que el guion fue desarrollado por Justin Lin junto con Dan Mazeau. Este título continúa la historia narrada en Rápidos y Furiosos 9 (2021) y, con un presupuesto que ronda los 340 millones de dólares, se posiciona como la producción más costosa tanto de la saga como del propio estudio Universal.

Rápidos y Furiosos 10 llegó a los cines de Estados Unidos el 19 de mayo de 2023, distribuida por Universal Pictures, y su trama se basa en Dom Toretto, quien se enfrenta a su reto más arriesgado. El protagonista de la película deberá competir contra el tiempo para proteger a su familia de un adversario implacable, movido por el rencor y con una conducción absolutamente descontrolada.

MÁS INFO

Sinopsis oficial de Rápidos y Furiosos 10

"Tras innumerables misiones y contra todo pronóstico, Dom Toretto y su familia han superado en astucia, temple y fuerza a todos sus enemigos. Ahora, se enfrentan al adversario más letal al que jamás se hayan enfrentado: una aterradora amenaza que emerge de las sombras del pasado, impulsada por la venganza y decidida a destruir a esta familia y a aniquilar para siempre todo lo que Dom ama", reza la sinopsis de la última entrega de Rápidos y Furiosos 10

Elenco completo de Rápidos y Furiosos 10

  • Vin Diesel como Dominic "Dom" Toretto.

  • Jason Momoa como Dante Reyes,​ el hijo del brasileño Hernán Reyes.

  • Jason Statham como Deckard Shaw.

  • Michelle Rodriguez como Leticia "Letty" Ortiz, la esposa de Dom.

  • Charlize Theron como Cipher, una mente criminal y ciberterrorista.

  • Tyrese Gibson como Roman "Rome" Pearce, un delincuente habitual.

Escena de Rápidos y Furiosos.

  • Ludacris como Tej Parker, un mecánico de Miami y miembro del equipo de Dom.

  • Jordana Brewster como Mia Toretto, la hermana de Dom y Jakob.

  • Sung Kang como Han Seoul-Oh, un miembro del equipo de Dom.

  • John Cena como Jakob Toretto, el hermano de Dom y Mia.

  • Nathalie Emmanuel como Megan Ramsey.

  • Brie Larson como Tess, la hija y agente del Sr. Don Nadie que se alía con Dom y su tripulación.

  • Daniela Melchior como Isabel Neves, una corredora callejera brasileña.

  • Alan Richtson como Aimes.

  • Scott Eastwood como Eric Reisner / Little Nobody.

  • Rita Moreno como Abuelita Toretto: la abuela de Dom, Mia y Jakob.

Trending
Champions League
Real Madrid vs. Liverpool por Champions League: hora, TV en vivo y streaming online
Las más vistas