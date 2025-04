Gran emoción en el folklore por lo que contó la Sole de su hermana Natalia: "Nueva cita"

La Sole y Natalia Pastorutti fueron protagonistas de un emotivo posteo en las redes.

Soledad Pastorutti dedicó en un reciente posteo de redes unas sentidas palabras a su hermana Natalia, a pocos meses de cumplir treinta años de carrera. Es sabido que las consanguíneas siempre fueron muy cercanas entre ellas, a pesar de los rumores de competencia que hubo en los primeros años de su trayectoria.

La intérprete de Tren del Cielo, Adonde Vayas y Lejos de Ti abrió su corazón en medio de los festejos por sus casi 30 años de carrera, días después de sus shows en el Gran Rex, en los que hizo un repaso por su discografía más tradicional y folklórica. En su publicación de Instagram, Pastorutti compartió un video de la interpretación a dúo junto a su hermana de la canción De Mi Madre, clásico del folklore popularizado por Jorge Cafrune el siglo pasado.

"Camino a los 30... de la mano de ella. Gracias Nati Pastorutti por tu talento y compañía... seguiremos cantando, creciendo y compartiendo este sueño que empezamos juntas!", comienza el texto que escribió Pastorutti en el pie de foto de su posteo. Y sumó: "El 12 de octubre tenemos una nueva cita en el Teatro Gran Rex... y las entradas ya están a la venta en tuentrada.com y en boletería del teatro".

En la sección de comentarios, varios de los seguidores de la artista dejaron mensajes cargados de amor hacia las hermanas: "Bellísimo ese momento! Se extrañaba el dúo", "Que compañera de escenario por dios! ¡Aguante Sole y Nati! ¡Como crecieron las dos!" y "Nada más lindo que verlas juntas en el escenario!!! Nos vemos el 12" fueron algunos de ellos.

¿Cuándo toca Soledad Pastorutti folklore en el Gran Rex?

La nueva fecha confirmada por Soledad Pastorutti en el Teatro Gran Rex será el sábado 12 de octubre de 2024. Este show forma parte de la celebración por sus casi 30 años de trayectoria, desde su histórica aparición en Cosquín ‘96 hasta su presente como referente indiscutida del folklore moderno. Será una noche especial, no solo por su música, sino porque coincide con el cumpleaños de la artista, lo que promete un clima de fiesta total.

¿Dónde comprar entradas para ver a Soledad en el Gran Rex?

Las entradas estarán disponibles en Ticketek. También podrán conseguirse en la boletería del teatro, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda estar atentos al anuncio oficial de DF Entertainment, la productora a cargo del evento, ya que se espera una gran demanda, como ocurrió con las funciones anteriores del 5 y 6 de abril.

El posteo de La Sole tras su show en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".