Soledad Pastorutti sorprendió con un reciente posteo de redes sociales.

Soledad Pastorutti es una de las artistas folklóricas argentinas que más viajan por Argentina debido a las extensas giras que suele tener a lo largo y ancho del país. Recientemente, la artista compartió, en una de sus publicaciones de redes sociales, una foto que llamó la atención.

En la imagen compartida por la cantante en su historia de Instagram se puede ver quién la acompaña en cada una de sus giras: su mascota, un pequeño perro, quien formó parte del viaje a una ciudad: "Yendo al aniversario de Lagos, Santa Fe. En un rato nos vemos", escribió Pastorutti en su posteo y así no dejó dudas de que se dirigía a un encuentro con sus fans.

El siguiente posteo de La Sole fue un video en el que se la ve frente a una multitud al aire libre, haciendo el icónico revoleo de poncho, que se convirtió en un marca insignia a sus 15 años y nunca dejó de serlo. Pastorutti puso su voz a muchos de sus clásicos en su recital, como A Don Ata, El Bahiano y Tren del Cielo y el inmenso público que había ido a verla se mostró eurófico y compenetrado en el show.

El descargo de La Sole tras su show en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

¿Dónde comprar entradas para ver a Soledad en el Gran Rex?

Las entradas para el show de Soledad en el Rex el 12 de octubre estarán disponibles en Ticketek. También podrán conseguirse en la boletería del teatro, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda estar atentos al anuncio oficial de DF Entertainment, la productora a cargo del evento, ya que se espera una gran demanda, como ocurrió con las funciones anteriores del 5 y 6 de abril.

“La idea de estos shows es recorrer mi camino de casi 30 años con las canciones más emblemáticas y, así, agradecer a mi público el acompañamiento por todos estos años. Por supuesto, que hay canciones más nuevas pero sí reconozco un tinte más nostálgico en la elección de canciones, fue un arduo trabajo llegar a la lista final, igual entre funciones la voy a ir renovando”, pronunció Soledad sobre su concierto.