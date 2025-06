Llamadas de más de 9 minutos, fotos a Loan y mensajes antes del almuerzo: los intercambios secretos de los detenidos que destaparon el plan macabro

El expediente de elevación a juicio contra los siete acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña explica, según el análisis de la jueza Pozzer Penzo, la planificación y los roles de los imputados. Todo el accionar, entienden los investigadores, se fue ejecutando y quedó registrado en los movimientos telefónicos que los peritos buscaron reconstruir con el análisis de los impactos telefónicos. Días antes de la desaparición, incluso, lograron determinar que Laudelina Peña insistió en que la familia de Millapi y Ramírez participen del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, aunque no sabían de la asistencia de Loan y su papá.

Para los investigadores, los siete imputados habían acordado la captación de un menor ese día, que finalmente fue Loan que llegó de imprevisto, y para ejecutar el plan no sólo tenían que conocer qué rol tendrían sino que debían comunicarse entre ellos para llevar adelante los pasos. Así lograron recuperar las fotos que Macarena sacó del almuerzo y también de Loan y aunque la joven no fue acusada ni procesada, una de las hipótesis es que tomó esas imágenes para compartirlas aunque no pudieron determinar a quién. Sin embargo, sí se recuperaron registros de llamadas que sirvieron a la jueza para describir el accionar.

Después del almuerzo, Benítez salió hacia el naranjal seguido más tarde por Ramírez, Millapi, Laudelina y los menores. A los pocos metros, Laudelina volvió con Macarena a la casa donde de sobremesa estaban Jose, papá de Loan, la abuela Catalina, Caillava y Pérez. Allí, describe el expediente, se inició el plan. “A las 14.09 Ramírez, encontrándose en el naranjal, llama al teléfono de su hermana…”, describe la elevación a juicio. Aunque el procesado explicó que el llamado fue para conocer detalles de la salud de un familiar internado, los investigadores creen que fue parte de la distracción.

“Inmediatamente después de las 14.25, Antonio Benítez llama a Laudelina y hablan por más de nueve minutos”, detalla el expediente. Aquí los acusados aseguran que Antonio llamó a su mujer para decirle que Loan había desaparecido pero la acusación entiende que era para seguir con el plan ya que la tía del pequeño “estaba con Caillava aislada de los comensales que habían quedado en la casa de Catalina” en ese momento. En su defensa, Caillava dijo que estaban “buscando mandarinas” porque ya iban a irse para el pueblo junto a Carlos Pérez.

Los investigadores describen que ese llamado fue para que Caillava y Pérez salgan de la casa con la excusa de ir a ver un partido de River y en un punto del camino se encontraron con Benítez que les entregó a Loan. Allí el expediente refleja que la abuela Catalina llamó a Caillava a las 14.53 y a las 15.28, y la ex funcionaria devuelve esos llamados a las 15.34 y 15.35 cuando se comunican. Según las declaraciones, Caillava asegura que Catalina la llamó “para que se fije si el nene estaba en la camioneta porque quizá se había escondido” pero la esposa del ex marino dijo a la Justicia que era imposible porque el vehículo estaba cerrado, por lo que no tuvo ninguna respuesta cuando las pericias odorológicas dieron positivo en la camioneta Ford Ranger.

Después de ese llamado con Catalina, Victoria Caillava llamó a un policía. Ese llamado, al oficial Duarte, se registró a las 15.37. Como el oficial estaba de franco avisó a otros policías que le devolvieron la llamada a Caillava a las 15.43. El llamado lo hizo el oficial Duarte. A esa hora, la antena de 9 de Julio marcó que el teléfono del comisario Walter Maciel estaba muy cerca del de Caillava aunque no hubo llamados entre ellos. Una hipótesis que sostienen algunos investigadores es que estaban en el mismo lugar y luego se separan, no sin antes saber a quienes llamar y eligen advertir a un policía de franco para ganar tiempo, ya que pasadas las 16.15 Caillava y Pérez vuelven al campo de la abuela Catalina aunque la policía recién llegó al lugar después de las 16.30. Los movimientos de los teléfonos de Pérez y Caillava también sirvieron para determinar los horarios en que se habían ido del almuerzo, que fue cuando ya se había alertado de la ausencia de Loan.

En medio de todos los movimientos, a las 15.59, le avisan a María Noguera, la mamá de Loan, que el pequeño “se había perdido”. A la mujer la contactó una vecina de la abuela Catalina por pedido de José Peña, papá del pequeño, que estaba buscando al pequeño en el campo. En medio de esto se recuperaron llamadas de Caillava al policía Torres a las 16.18 asegurando que aún no había aparecido el pequeño y un llamado de la ex funcionaria a Laudelina Peña a las 16.21 cuando los investigadores creen que se encontraron cerca de la escuela abandonada y Caillava entregó el botín del pequeño para que Laudelina lo plantara como prueba para desviar la investigación.

Si bien en el expediente figura que la policía llegó al campo a las 16.30, del teléfono de Caillava se recuperó un mensaje al policía Torres a las 16.35 que decía “mejor vengan porque no aparece y pasa la hora”. Estos datos sirvieron a los investigadores para comprobar que parte del plan tenía que ver con alterar los horarios y ese rol cumplió el comisario Walter Maciel llevándose los libros de guardia de la comisaría y luego alterando los detalles.

De esta forma, los investigadores reconstruyeron el punto clave de la línea de tiempo donde ejecutaron el plan para sustraer al pequeño. Luego, hubo intercambios que en la causa aparecen destacados como “la falsa aparición” y hasta intercambios telefónicos cuando Ramírez y Millapi ya estaban siendo trasladados a la comisaría y Benítez seguía en el campo. Esta línea de tiempo será la parte que se buscará reconstruir durante el juicio y, la jueza y los fiscales esperan poder rellenar con más datos para poder responder qué pasó y qué hicieron con Loan.