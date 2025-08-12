Lo acusaron de desviar la investigación en el caso Loan por vínculos políticos y ahora enfrenta un nuevo juicio: la figura clave a la que apuntó Laudelina

Acusado de desviar el caso Loan por vínculos políticos y ahora enfrenta un juicio

José Fernández Codazzi, el abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un juicio oral por presunto peculado durante su gestión como interventor del Registro de la Propiedad del Automotor en Esquina. Aunque el proceso judicial no está vinculado directamente con el caso Loan, su figura se volvió central en el entramado político y mediático que rodea la investigación por la desaparición del niño.

Un juicio por desvío de fondos públicos

La Cámara Federal de Corrientes confirmó la elevación a juicio oral de Fernández Codazzi por presuntas maniobras irregulares cometidas entre 2017 y 2018, cuando estaba al frente del registro automotor de Esquina. Una auditoría oficial detectó que había percibido dinero por más de 425 trámites sin rendirlo al Estado, omitido formularios obligatorios y acumulado una deuda de casi $600.000 en concepto de impuestos y servicios.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo lo había imputado por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y peculado. Sin embargo, la Cámara declaró prescriptos los dos primeros delitos, por lo que el juicio se centrará exclusivamente en el presunto desvío de fondos públicos, delito que contempla penas de prisión efectiva.

Laudelina, el caso Loan y las sospechas sobre su abogado

La figura de Fernández Codazzi cobró relevancia nacional en junio de 2024, cuando asumió la defensa de Laudelina Peña, tía del niño Loan. Fue ella quien declaró que el menor había sido atropellado y enterrado por la ex funcionaria María Victoria Caillava y su esposo, el exmilitar Carlos Pérez, dos de los detenidos en una versión que luego fue puesta en duda por la justicia. Su testimonio, lejos de esclarecer el caso, abrió nuevas líneas de investigación y generó sospechas sobre posibles maniobras para desviar el foco.

En ese contexto, Fernández Codazzi fue señalado por algunos sectores como operador político, acusado de influir en la estrategia judicial de Laudelina para proteger intereses vinculados al poder provincial. Aunque no hay causas abiertas que lo vinculen directamente con la desaparición de Loan, su rol como abogado de la principal testigo lo convirtió en una figura clave en el caso.

Quién es Fernández Codazzi y por qué importa su juicio

El juicio oral que enfrentará en las próximas semanas no solo pondrá bajo la lupa su desempeño como funcionario público, sino que también podría arrojar luz sobre su red de vínculos y su rol en otros procesos judiciales sensibles. La Cámara Federal ratificó un embargo de $1.000.000 sobre sus bienes y confirmó que se presentará ante el tribunal sin prisión preventiva, dado que no tiene antecedentes penales y fijó domicilio.

Aunque el expediente por peculado es anterior al caso Loan, la coincidencia temporal y el protagonismo adquirido por Fernández Codazzi en la investigación por la desaparición del niño hacen que este nuevo juicio sea clave en un escenario donde la justicia y la política se entrecruzan, su figura se vuelve cada vez más difícil de separar de las sospechas que rodean el caso Loan.