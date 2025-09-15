El testimonio de un vecino de Loan sobre qué pasó con el nene: "Ahí hay algo raro"

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Desde entonces, más allá de una intensa búsqueda y una gran cobertura mediática en todo el país, nada se ha sabido del paradero del nene de 5 años. Ahora, un vecino de la familia Peña dio su testimonio y habló del dolor que ha causado en el pueblo la desaparición del niño.

César Contreras vive al lado de la casa de los padres de Loan, María y José. Según contó, Loan tenía vínculo con sus hijos y nietos porque "prácticamente tenían la misma edad" y aún hoy, a más de un año de lo sucedido, el pueblo continúa conmocionado. De hecho, sostuvo que la desaparición de Loan trajo consecuencias en el trato de los padres con sus hijos.

"Ahora no lo podés dejar con cualquiera. Tenés que llevar a los chicos a todos lados. Antes había libertad, ahora ya no. ¿De quién confiás si los mismos parientes nomás le hicieron pelota?", aseguró en una entrevista con Revista Gente.

Por otro lado, Contreras hizo una afirmación que generó impacto. "Algo raro hay, para mí. Algo raro hay. Y tienen que aparecer, tienen que saber algo porque se están olvidando todos", sostuvo. Si bien no dijo exactamente a qué se refería, bien podría ser a la investigación, porque hasta el momento no ha arrojado una sola certeza o a la propia familia de Loan, de quienes algunos habitantes de 9 de julio sospecharían. En tanto, ninguno de los siete detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña ha dado datos concretos sobre lo que le podría haber pasado al chico.

En el último tiempo, también la familia de Loan ha sumado sospechas, en especial, el padre José Peña, quien en diversas ocasiones dio declaraciones contradictorias y ambiguas. Otro detalle que empezó a llamar la atención fue la supuesta suma millonaria con la que se habría quedado la familia después de recibir aportes solidarios para continuar la búsqueda. No obstante, vecinos de la ciudad han indicado que su estilo de vida sigue siendo el mismo y que no se los ha visto hacer gastos llamativos.

Desaparición de Loan: ¿quién está involucrado en el caso?

El jueves 13 de junio de 2024, José Peña llevó a su hijo Loan a un almuerzo familiar en la casa de su madre Catalina. Allí, se encontraban, dos amigos de la mujer, María Victoria Caillava y Cárlos Pérez; la tía de Loan, Laudila Peña y su esposo, Bernardino Antonio Benítez; Daniel Ramírez y Mónica Millapi, otros amigos. También estaban los hijos de las parejas y primos de Loan.

Según contó el propio padre de Loan, luego del almuerzo, el nene se fue con sus primos y Millapi a jugar por el monte. Pero al cabo de unos minutos, la mujer volvió a la casa de Catalina asegurando que no podía encontrar al niño. Así empezó el calvario para todo el pueblo de 9 de julio, y a pesar de múltiples rastrillajes, Loan jamás volvió a aparecer.

El caso que está siendo investigado por el titular de la Fiscalía de Goya, Mariano Enrique de Guzmán y por Alejandra Mángano y Marcelo Colombo de PROTEX ( Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) tiene como imputados a Caillava, Pérez, Laudelina Peña, Benítez, Millapi, Ramírez y al comisario Walter Maciel, por colaborar en el encubrimiento del rapto de Loan.

En mayo la fiscalía pidió que estos siete imputados sean llevados a juicio oral por sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años. De ser juzgados podrían ser condenados a hasta 15 años de prisión.