EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: qué pasará con la causa luego de la revelación de un testigo encubierto

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 2 horas

La nueva pista en el caso Loan que aportó un testigo reservado

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Caso Loan: declaró un testigo de identidad reservada y señaló una laguna

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 4 horas

Caso Loan: qué va a pasar con la causa tras las últimas acusaciones

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa
Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas