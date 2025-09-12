La nueva pista sobre qué pasó con Loan que dio un testigo de identidad reservada

La desaparición de Loan sigue sin resolverse y, a más de un año y cuatro meses de no tener noticias de él, el caso volvió a sacudirse por la palabra de un testigo reservado.

La persona se presentó ante la fiscalía en Corrientes y apuntó a una laguna cercana a la casa donde fue visto por última vez el pequeño, en la localidad de 9 de Julio.

Esta declaración coincide con una nueva etapa de la investigación, tras que se incorpore el comisario Rodríguez. Fuentes cercanas al expediente confirmaron a Radio Dos de Corrientes que dirige la atención a un sector que fue previamente peritado, sin resultados positivos.