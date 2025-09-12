EN VIVO
Desaparición de Loan

La nueva pista sobre qué pasó con Loan que dio un testigo de identidad reservada

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

La nueva pista que aportó un testigo reservado, a más de un año de su desaparición

La desaparición de Loan sigue sin resolverse y, a más de un año y cuatro meses de no tener noticias de él, el caso volvió a sacudirse por la palabra de un testigo reservado.

 

La persona se presentó ante la fiscalía en Corrientes y apuntó a una laguna cercana a la casa donde fue visto por última vez el pequeño, en la localidad de 9 de Julio. 

 

Esta declaración coincide con una nueva etapa de la investigación, tras que se incorpore el comisario Rodríguez. Fuentes cercanas al expediente confirmaron a Radio Dos de Corrientes que dirige la atención a un sector que fue previamente peritado, sin resultados positivos.

 

 

Loan Peña: el día a día de los padres de Loan, desamparados a la espera de respuestas

