EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: declaró un testigo de identidad reservada y señaló una laguna

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

Caso Loan: declaró un testigo de identidad reservada y señaló una laguna

Este lunes declaró un testigo de identidad reservada que habría brindado información clave relacionada con una de las lagunas cercanas al lugar donde el niño fue visto por última vez, en 9 de Julio, Corrientes. La aparición de este nuevo testimonio se da a un año y cuatro meses de la desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024.

 

 

Según Alejandro Pueblas, el testigo se presentó ante la fiscalía después de que se sumara a la investigación el comisario Rodríguez. Aunque por tratarse de una identidad reservada no se dieron a conocer detalles personales, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el testimonio apunta directamente a una de las lagunas ya peritadas durante los primeros días de búsqueda.

Hace 2 horas

"Vendido": la revelación de la abuela de Loan a más de un año de la desaparición

Hace 3 horas

Caso Loan: qué se sabe de la desaparición del niño a más de un año

