La desaparición de Loan fue una de las más resonantes de los últimos años. El 13 de junio de 2024, el nene de cinco años acudió con su papá a la casa de su abuela Catalina, ubicada en la localidad de 9 de julio en la provincia de Corrientes, para un almuerzo familiar. Luego de eso no se supo más nada de él.

El caso obtuvo una gran cobertura mediática, hubo marchas y múltiples rastrillajes por la zona. Sin embargo, la investigación nunca arrojó datos concretos de lo que pudo haber pasado con el niño. Incluso, a más de un año de su desaparición, hoy hay más dudas que certezas.

Incluso, el municipio donde vive la familia se encuentra dividido entre quienes piensan que otras personas se lo llevaron y quienes creen que son ellos mismos los responsables.

El presente de la familia de Loan a más de un año de su desaparición

Una de las últimas declaraciones fue la de su abuela. La mujer que vive en una casa en las afueras de 9 de julio, donde el pequeño fue visto por última vez, aseguró que a su nieto "lo vendieron", aunque, por supuesto, no especificó dónde cree que se lo podrían haber llevado.

No obstante, también están aquellos que desconfían de la familia, sobre todo luego de que circulara que se habrían quedado con aportes de entre 170 y 300 millones de pesos para continuar con la investigación. Allegados a la familia afirman, de igual manera, que ellos "no han cambiado" de vida y que no se lo ha visto realizar gastos que permitieran sospechar que están utilizando ese dinero. De hecho, hace poco, tuvieron que hacer arreglos ellos mismos en la casa de Catalina.

Asimismo, surgieron incógnitas en las declaraciones de su padre José, quien decía desconocer a María Caillava y a su esposo Carlos Pérez, principales acusados de la desaparición de Loan. De acuerdo al periodista Alejandro Pueblas, José Peña, no solo los conocía sino que, además, estuvo en la camioneta donde se encontraron los rastros de su hijo.

Por otro lado, quien sigue pidiendo por la aparición de Loan es su madre María Noguera. En una reciente entrevista, la mujer sostuvo que "no entendía por que le habían hecho algo así a su hijo" y aseguró que "nunca bajará los brazos".