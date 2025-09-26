Qué películas y series ver este cuarto fin de semana de septiembre 2025 en Netflix: están en el TOP 5 de tendencias

Netflix para maratonear.

Si sos de los que disfruta de maratonear y les gusta variar entre géneros, Netflix tiene propuestas bastante variadas. A continuación te recomendamos cinco películas y cinco series que son una gran opción para ver durante el último fin de semana de septiembre. Estas diez propuestas cubren acción, drama histórico, misterio, terror sobrenatural, animación y cine premiado.

Películas en Netflix

Amigos de armas

Esta película mezcla acción, drama y camaradería. Si te gustan las historias de soldados, misiones complicadas y relaciones humanas al límite, es una opción potente para arrancar.

La mujer rey

Una historia con fuerza, protagonizada por mujeres líderes, que combina épica, conflicto político y emocional. Muy recomendable si te atraen los relatos históricos con acción fuerte.

Las guerreras k-pop

Esta película animada es la sensación actual. Su música original alcanza puestos altos, los críticos la ven como una joya en combinación de música, acción y fantasía. Es espectacular en lo visual, con canciones pegadizas y mucha energía. Ideal si te gusta algo entretenido y diferente.

El irlandés

Una obra de Martin Scorsese que ha sido muy elogiada. Aparece entre las películas más valoradas en Netflix. Es extensa, pero vale la pena si te gusta el cine de mafia, personajes profundos y una dirección ambiciosa.

Si supieras

Una película más íntima, con tonos dramáticos y que habla de la transición a la vida adulta. Una de las joyas de Netflix, perfecta para momentos más reflexivos o sentimentales.

Series en Netflix

El hotel embrujado

Si disfrutás del misterio, lo sobrenatural y atmósferas oscuras, esta serie animada puede darte justo lo que buscás: sustos, secretos y tensión sostenida.

Black Rabbit

Está teniendo muy buena recepción en sus primeros días de estreno: figura entre los Top 10 de series en Netflix EE. UU. recientemente. Es ideal si te atraen las historias intensas, con tramas psicológicas y giros inesperados.

Las maldiciones

Una apuesta al terror o al thriller político en el norte de Argentina, con elementos familiares y de tensión que te mantendrán enganchado episodio tras episodio.

Las muertas

Una propuesta más oscura, posiblemente con temas de venganza, fallecimientos, misterio y revelaciones escalonadas: perfecta si te gustan las series densas y atmosféricas.

Arcane

Serie animada con una narrativa adulta, visualmente espectacular y emocionalmente poderosa. Aunque no pertenece al género sobrenatural estricto, juega con algunos detalles y se sumerge en lo político, social y cultural. Su calidad narrativa y estética la convierten en una de las joyas de las producciones contemporáneas.